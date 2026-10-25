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Zdálo se to nemožné: Hráč Minecraftu šel 14 let pěšky na „konec světa“. Cestou vybral přes 400 000 dolarů na charitu

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Americký streamer strávil přes 1 555 hodin chůzí v jednom herním světě, a 4. října 2025 konečně dorazil do cíle. Na charitu vybral přes půl milionu dolarů.
Minecraft hra

Minecraft hra

Zdroj: Picryl
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:38

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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