Zdálo se to nemožné: Hráč Minecraftu šel 14 let pěšky na „konec světa“. Cestou vybral přes 400 000 dolarů na charitu

Zní to jako internetový vtip, ale čísla potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. V březnu 2011 zahájil Kurt J. Mac sérii Far Lands or Bust, během níž se vydal pěšky napříč světem Minecraftu k takzvaným Far Lands. Tato oblast se nachází přibližně 12,55 milionu bloků od výchozího bodu a kvůli chybě v generování terénu se v ní krajina mění v bizarní, zdeformované struktury.
Nejde o klasický „konec mapy“. Far Lands jsou grafická a výpočetní chyba, kterou pojmenoval sám tvůrce Minecraftu Markus Persson. Běžné kopce a řeky tam nahrazují obrovské svislé stěny s nepravidelnými vrcholy a hlubokými, temnými rozsedlinami.
Kurt svou cestu natáčel, komentoval a postupně z ní vytvořil také charitativní projekt. Za čtrnáct a půl roku, více než 850 epizod na YouTube a desítky streamů na Twitchi vybral od diváků přes 530 000 dolarů, tedy přibližně 12,5 milionu korun. Peníze putovaly osmi charitativním organizacím. Guinnessova kniha rekordů mu připsala dva rekordy: za nejdelší cestu v Minecraftu a za nejvyšší částku vybranou jednotlivcem na charitativní pochod ve videohře.
Proč se to zdálo nemožné
V roce 2015, čtyři roky po zahájení projektu, měl Kurt za sebou pouhých 16,78 procenta celé trasy. Guinness tehdy odhadoval, že mu zbývá dalších dvacet let chůze. Navíc se objevil zásadní technický problém: Far Lands byly z novějších verzí Minecraftu odstraněny už v září 2011, pouhých šest měsíců po zahájení série.
Kurt proto musel zůstat u zastaralé verze Beta 1.7.3, v níž Far Lands vznikají přirozeně. S rostoucí vzdáleností od souřadnic 0,0 se stále výrazněji projevovaly chyby spojené s přesností výpočtů a zpracováním velkých čísel. Obraz se třásl, kolizní oblasti bloků neodpovídaly jejich skutečné poloze a hra se chovala stále méně předvídatelně.
Pokud by šlo jen o samotnou chůzi po dokonale rovném terénu, cesta k Far Lands by zabrala přibližně 820 hodin. Kurt však podle dostupných údajů zaznamenal celkem 1 555 hodin hraní. To odpovídá téměř 65 dnům nepřetržitého herního času, rozloženého do čtrnácti a půl roku skutečného života.
Charita jako motor vytrvalosti
Série nebyla jen o překonávání herní vzdálenosti. Kurt ji od začátku pojal jako charitativní pochod, při němž diváci přispívali prostřednictvím epizod a živých přenosů. Vybrané peníze postupně putovaly osmi organizacím:
- Child’s Play Charity – organizace, která pomáhá zlepšovat život dětem v nemocnicích prostřednictvím her a herního vybavení
- Direct Relief – humanitární organizace poskytující zdravotnickou pomoc
- PAWS – organizace zaměřená na ochranu zvířat
- Equal Justice Initiative – organizace usilující o spravedlivější právní systém a zastupující mimo jiné nespravedlivě odsouzené
- CDC Foundation: Crush COVID – iniciativa zaměřená na podporu boje proti pandemii covidu-19
- Rise Above the Disorder – organizace pomáhající lidem získat přístup k péči o duševní zdraví
- Equality Texas Foundation – organizace podporující práva LGBTQ+ lidí v Texasu
- UNRWA – agentura OSN poskytující pomoc palestinským uprchlíkům, na kterou směřovala jedna ze sbírek v roce 2025
Guinnessova kniha rekordů evidovala k 15. dubnu 2024 částku 478 683,68 dolaru. Po dokončení cesty uvádí Kurtův web celkovou vybranou sumu přesahující 530 000 dolarů. Pokud se tedy hovoří o částce vyšší než 400 000 dolarů, jde o správný, ale už poměrně konzervativní údaj. Konečný výsledek je zhruba o třetinu vyšší.
Kurt nebyl první, ale jeho cesta nemá obdoby
Jeden důležitý detail v řadě zpráv často zapadá: Kurt J. Mac nebyl prvním hráčem, který dosáhl Far Lands v režimu Survival. Tento primát patří hráči KilloCrazyManovi, který tam dorazil už 19. června 2020, tedy pět let před Kurtem. Guinnessova kniha rekordů mu za tento výkon přiznala samostatný rekord.
Kurtův projekt je výjimečný z jiných důvodů. S cestou začal už v roce 2011 a svůj postup veřejně a systematicky dokumentoval. Nepoužíval Nether jako zkratku ani jiné způsoby, jak si cestu výrazně urychlit. Každý úsek zaznamenával na video a postupně z technické chyby hry vytvořil dlouhodobý komunitní projekt, který spojil vytrvalost, zábavu a charitativní sbírky.
Jak řekl už v roce 2014 v rozhovoru pro The New Yorker: „Jde o cestu, ne o cíl.“
Co je za Far Lands, a co bude dál
Když Kurt 4. října 2025 konečně dorazil k deformované stěně Far Lands, vystoupal na ni a umístil tam pamětní ceduli s nápisem: „Zde Farlandeři poprvé vstoupili na Far Lands! 4. října 2025.“ Krajina odpovídala představám komunity, která o tomto místě roky diskutovala: obrovské masy kamene zakrývající oblohu, temné propasti a terén natolik zdeformovaný, že už téměř nepřipomínal běžný svět Minecraftu.
Tím však projekt neskončil. Kurt oznámil pokračování pod názvem Far Lands and Beyond. Hlavní cíl sice splnil, ale oblast za Far Lands stále nabízí prostor k dalšímu průzkumu. Možnosti, jak sérii podpořit nebo přispět na charitu, průběžně zveřejňuje na svém webu. Jeho kanál na YouTube má přes 456 tisíc odběratelů a 88,6 milionu zhlédnutí. Zpráva o dokončení cesty se dostala také do českých médií.
Čtrnáct a půl roku chůze jediným herním světem může znít absurdně. Více než půl milionu dolarů vybraných během této cesty na charitu už ale představuje něco mnohem podstatnějšího. Je to důkaz, že i zdánlivě bláznivý nápad může přinést skutečný užitek, pokud mu někdo věnuje dostatek času, energie a vytrvalosti.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík