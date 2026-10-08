Zčernalé spáry kolem kuchyňské linky zbělají přes noc. Stačí na ně nanést 2 věci, které má každý ve spíži

Tenký tmavý proužek v místě, kde se pracovní deska potkává se stěnou, zná skoro každá kuchyně. Nejdřív je šedivý, pak zhnědne a nakonec úplně zčerná. Spousta lidí ho léta přetírá houbičkou a diví se, že se pořád vrací. Přitom na jeho rozjasnění nepotřebujete drahou chemii ani řemeslníka. Stačí dvě suroviny, které máte nejspíš po ruce ve spíži.
Černý lem u linky je ve skutečnosti plíseň
Spousta lidí si myslí, že jde o obyčejnou mastnotu nebo usazený prach. Pod tím tmavým povlakem se ale skrývá plíseň. Konkrétně kolonie mikroskopických hub, které se zakousnou do silikonu i do spárovací hmoty a při troše vlhka se rozrostou během pár dní. V kuchyni jim to navíc usnadňujeme sami. Pára od vaření, občasné cáknutí vody kolem dřezu a málo vyvětraný kout vytvoří přesně to vlhko a teplo, které plíseň potřebuje k růstu.
Proto nestačí lem jen setřít. Dokud zůstane povrch vlhký a ve spáře zůstane živná vrstva, skvrna se za pár dní vrátí. A nejde jen o vzhled. Plísňové spory dráždí dýchací cesty a u citlivějších lidí spouštějí alergie. Vyplatí se proto zakročit hned, jakmile se objeví první tmavé tečky.
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Tou dvojicí je jedlá soda a ocet. Jedno i druhé koupíte za pár korun a většina domácností obě suroviny běžně má v kuchyni. Každá přitom dělá něco trochu jiného. Jedlá soda má jemná zrnka, která naberou i zažranou špínu, ale podklad nechají bez škrábanců, a zároveň rozpouští mastnotu. Ocet působí jako kyselina a dokáže zasáhnout samotnou plíseň.
Jedlá soda nabere nečistotu a ocet zasáhne samotnou plíseň ve spáře. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Postup je jednoduchý:
Z jedlé sody a trošky vody umíchejte v misce hustou pastu a naneste ji starým zubním kartáčkem přímo na černou spáru. Pak sodu přelijte octem. Směs začne pěnit a ta pěna pomáhá vynést nečistotu z hloubky spáry ven. Nechte ji chvíli pracovat. Místo vydrhněte kartáčkem. Nakonec vše opláchněte čistou vodou. Proč se vyplatí nechat směs působit přes noc
Tady je ten trik, díky kterému spáry zesvětlají opravdu výrazně. Rozhodující je hlavně to, jak dlouho prostředek necháte působit. U lehkého zašednutí stačí dvacet minut. U letitého černého lemu je lepší nechat pastu na spáře klidně přes noc.
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Osvědčený postup vypadá takto:
Na vydrhnutou spáru naneste vrstvu sodové pasty. Navlhčete ji octem. Spáru pak přetáhněte proužkem kuchyňské utěrky, který předtím pořádně nasáknete octem. Papír drží vlhkost u povrchu celé hodiny, takže kyselina má čas prožrat se plísní do hloubky. Ráno obklad sundáte. Spáru přejedete kartáčkem a opláchnete.
Rozdíl mezi večerem a ránem bývá překvapivě velký.
Jednu kombinaci ale nikdy nemíchejte
U domácích prostředků platí jedno tvrdé bezpečnostní pravidlo. Ocet ani žádnou jinou kyselinu nikdy nespojujte s chlorovým bělidlem. Při téhle reakci se totiž uvolňuje toxický chlor v plynné podobě a v malé nevyvětrané kuchyni stačí pár nadechnutí, aby začaly slzet oči a škrábat v krku. Pokud jste tedy na spáru předtím zkoušeli bělidlo, nejdřív ji důkladně opláchněte a teprve pak sáhněte po octu.
Opatrní buďte i se samotnou dvojicí soda a ocet. Nemíchejte je dopředu do uzavřené lahve a neskladujte je, protože vznikající oxid uhličitý potřebuje unikat ven. Spojujte je až přímo na spáře. Při čištění plísně si navíc vezměte rukavice, pusťte digestoř nebo otevřete okno a u větší plochy noste i jednoduchou roušku, aby se spory nedostaly do dýchacích cest. U rozsáhlého napadení nebo pokud sami trpíte dýchacími potížemi, raději přenechte úklid odborníkovi.
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Někdy spára zůstane tmavá i po poctivém čištění. To bývá znamení, že se houba dostala až pod povrch těsnění, nebo že silikonová hmota už dosloužila a praská. Drhnutí tady nic nezachrání. Pomůže jedině celková výměna. Starou hmotu vyškrábejte ven, podklad vyčistěte a nechte proschnout a teprve pak spáru znovu zatáhněte. Nejlépe sanitárním silikonem s přísadou proti plísním, který růstu hub odolává déle.
Aby vám čerstvě vybělená spára vydržela, nedejte plísni šanci znovu nasát vlhkost. Po vaření kuchyni provětrejte, kapky kolem dřezu hned utírejte do sucha a silikon občas přetřete octovou vodou, když utíráte linku. Právě tahle drobnost rozhoduje o tom, jestli se černý lem vrátí, nebo ne.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/cerne-skvrny-na-silikonu-jedina-vec-ktera-funguje/, https://www.sanitino.cz/jak-se-zbavit-plisne-ve-sprchovem-koute, https://www.uklidproklid.eu/blog/peroxid-vodiku-a-jedla-soda–co-vsechno-spolu-vycisti-a-jak-je-pouzit/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/jak-odstranit-cernou-plisen-ve-sprse-rady-chemie-domaci-prostredky/, https://ceskozdrave.cz/nemichejte-v-domacnosti-tyto-prostredky-mohou-mit-hrozive-nasledky/, https://www.betterlife.cz/jak-se-zbavit-cerne-plisne-ze-spar-jedla-soda-kyselina-citronova-i-jak-tomu-predchazet/