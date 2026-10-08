Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zčernalé spáry kolem kuchyňské linky zbělají přes noc. Stačí na ně nanést 2 věci, které má každý ve spíži

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tenký tmavý proužek v místě, kde se pracovní deska potkává se stěnou, zná skoro každá kuchyně. Nejdřív je šedivý, pak zhnědne a nakonec úplně zčerná. Spousta lidí ho léta přetírá...
Zčernalé spáry kolem kuchyňské linky zbělají přes noc. Stačí na ně nanést 2 věci, které má každý ve spíži

Zčernalé spáry kolem kuchyňské linky zbělají přes noc. Stačí na ně nanést 2 věci, které má každý ve spíži

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 16:07

Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Kolik si vydělá kuchař na rakouské lyžařské chatě za 1 sezónu? Po přepočtu na koruny budete koukat
Kolik si vydělá kuchař na rakouské lyžařské chatě za 1 sezónu? Po přepočtu na koruny budete koukat
Otevřete dnes lednici a podívejte se na zadní stěnu. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za elektřinu zbytečně víc
Otevřete dnes lednici a podívejte se na zadní stěnu. Pokud tam uvidíte 1 věc, platíte za elektřinu zbytečně víc

Zadní stěnu lednice většina z nás zahlédne jen mezi jogurty a sklenicí okurek. Právě na ní se přitom dá...

Kolik si vydělá kuchař na zaoceánské lodi za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny vám spadne čelist
Kolik si vydělá kuchař na zaoceánské lodi za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny vám spadne čelist

Na velké výletní lodi vaří i přes sto kuchařů, od nováčků až po šéfa celé kuchyně. Náborové agentury dnes...

Dejte vejce na 1 místo v lednici a vydrží čerstvá až 35 dní. Češi je pořád cpou do dveří
Dejte vejce na 1 místo v lednici a vydrží čerstvá až 35 dní. Češi je pořád cpou do dveří

Víkendové pečení, výhodná akce v supermarketu nebo slepice u babičky na chalupě. Doma pak najednou leží dvě...

Ani jar, ani drátěnka. Spálená pánev bude jako nová, když ji necháte přes noc s 1 věcí ze spíže
Ani jar, ani drátěnka. Spálená pánev bude jako nová, když ji necháte přes noc s 1 věcí ze spíže

Rýže, ze které se vyvařila voda, zapomenutá cibulka nebo mléko, které uteklo přesně ve chvíli, kdy zazvonil...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.