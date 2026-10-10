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Zbrojovka podlehla Jablonci 0:1, rozhodlo se v prodloužení

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Fotbalisté Jablonce zvítězili v 10. kole první ligy v Brně nad Zbrojovkou 1:0 a vítězně se naladili na čtvrteční vstup do hlavní fáze Konferenční ligy ve Freiburgu. Bojovný zápas s minimem šancí rozhodl v 85. minutě střídající Antonín Růsek, odchovanec domácího týmu.
Zbrojovka podlehla Jablonci 0:1, rozhodlo se v prodloužení

Zbrojovka podlehla Jablonci 0:1, rozhodlo se v prodloužení

Zdroj: FC Zbrojovka Brno
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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