Zbrojovka podlehla Jablonci 0:1, rozhodlo se v prodloužení

Severočeši v lize zvítězili po dvou utkáních a v neúplné tabulce poskočili na čtvrté místo. Brněnský nováček prohrál potřetí ze posledních čtyř utkání nejvyšší soutěže a klesl na sedmou příčku.
Do první velké šance se dostal v šesté minutě domácí Čavoš, po rohovém kopu od Vaníčka a střele v podání Klímy ale zblízka zamířil nad Hanušovu bránu. Jablonec brzy otupil náznak brněnského náporu a vyrovnal hru. V 10. minutě našel Cedidla centrem Hollého, který vypálil těsně vedle.
V dalším průběhu dominovaly defenzivy obou týmů. V závěru poločasu převzala na chvíli iniciativu Zbrojovka, nadějně vypadal Penxův průnik ve 35. minutě, který ale skončil pouze zblokovanou střelou. Na opačné straně prověřil brankáře Hrdinu střelou z 20 metrů Hollý, neuspěl ani Kuol.
Největší možnost v dosavadním průběhu utkání si vytvořili Severočeši hned na začátku druhé půle. Jawo vyslal do uličky Kuola, jenž se dostal sám před Hrdinu, ale tvrdou střelou poslal míč těsně vedle. Jablonec získal převahu, zatlačil Zbrojovku do obranného bloku, v němž měli Brňané problémy a jen s obtížemi odolávali náporu hostí.
Další příležitost k otevření skóre z toho ale prozatím pro Severočechy nevznikla. Zbrojovka se z defenzivních kleští vymanila a několikrát zahrozila ze standardních situací, k větší šanci se ale neprotlačila.
O první střelu na branku ve druhé půli se postaral střídající jablonecký Alioum, Hrdina jeho pokus z úhlu vytěsnil mimo. Rozhodnutí přišlo v 85. minutě. Chybu v brněnské rozehrávce potrestali střídající hráči, Alioum vyslal do šestnáctky Růska, který střelou k tyči zařídil svému celku tři body. Skóroval proti bývalému klubu.
Finiš domácích pak už přišel vniveč. Jablonec vyhrál pošesté z posledních sedmi ligových zápasů na stadionu Zbrojovky.
Zbrojovka Brno - FK Jablonec 0:1 (0:0)
Branka: 85. Růsek. Rozhodčí: Vokoun - Váňa, Dohnálek - Kocourek (video). ŽK: Dante, Langer - Hollý. Diváci: 6680.
Sestavy:
Zbrojovka: Hrdina - Klíma, Pokorný, Kaká - Penxa, Čavoš (65. Langer), Zmrhal (87. Vedral), Dante - Vaníček (79. Rymarenko), Soliu (46. Ezeh) - Vašulín (65. Vachoušek). Trenér: Svědík.
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Pavlovič - Čanturišvili (90.+5 Souček), Sedláček, Nebyla (84. Okeke), Sobol - Hollý (70. Růsek), Kuol (70. Alioum) - Jawo (90.+5 Novák). Trenér Kozel.