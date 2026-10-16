Zbraň váží jen 500 kilogramů a dostřelí skoro 13 kilometrů: Nona-S uhranula Američany při cvičení v Bosně

Výsadkáři patřili k sovětské elitě od 30. let a jejich technika musela vždy splnit jednu tvrdou podmínku: vejít se do letadla a snést shoz. To omezení provázelo každý pokus dát jim vozidlo palebné podpory. Výsledkem byl nakonec 2S9 Nona-S se 120milimetrovou hlavní, který se k jednotkám začal dostávat v roce 1981.
Vozidla ASU neměla věž, BMD zase pořádnou zbraň. Řešení přišlo z Podolska
Hledání začalo už ve 40. letech. V 50. letech vznikla vozidla ASU-57 a ASU-85, později je doplnily obrněné transportéry BMD-1, BMD-2 a BMD-3. Palebnou sílu i pohyblivost přinesla všechna, jenže každé mělo svůj nedostatek: typy ASU se musely natáčet celým trupem, protože postrádaly otočnou věž, a transportéry BMD zase neunesly dost výkonnou zbraň.
V polovině 70. let proto Ústřední výzkumný ústav přesného strojírenství v Podolsku rozjel program, který měl spojit tři zbraně do jedné. Od kanónu se čekala přesnost, od minometu kadence, účinek proti živé síle a malé rozměry, od houfnice dostřel a ničivost. V roce 1979 byl na světě 120milimetrový hybrid 2A51 s vývojovým označením D-64.
Jedna hlaveň pro nepřímou palbu, přímou střelbu i řízenou střelu Gran
Na rozdíl od minometu má 2A51 drážkovanou hlaveň dlouhou 3 000 milimetrů, takže umí střílet nepřímou palbou přes překážky stejně jako přímou palbou na cíl, který osádka vidí. Nabíjení je poloautomatické a sehraná osádka vypálí až deset ran za minutu. Celá zbraň přitom váží 500 kilogramů.
Účinný dostřel začíná na 40 metrech, což je vzdálenost na přímou střelbu na cíl prakticky před vozidlem, a sahá do 8 800 metrů. Maximální dostřel je 12 800 metrů, tedy necelých třináct kilometrů.
Daň za univerzálnost byla v munici. Tu musel pro novou hlaveň vyvinout moskevský podnik Bazalt od nuly. Vedle klasické přibyla tříštivá, zápalná, kazetová, kouřová a osvětlovací, a z hlavně lze vystřelit i řízenou střelu KM-8 Gran. Zbraň, která nemůže sáhnout po žádné už zavedené munici, si ale s sebou táhne vlastní zásobování, a to je u jednotek shazovaných za nepřátelskou linii nepříjemné.
Osm tun a 18 milimetrů pancíře, daň za shoz na padáku
Podvozek vznikl úpravou trupu výsadkového transportéru BRT-D. Vozidlo měří 6,02 metru na délku, 2,63 metru na šířku a 2,3 metru na výšku, takže je o poznání menší než běžná samohybná děla. Hmotnost se podařilo udržet na 8 tunách a právě díky tomu může Nona-S přistávat na padáku; nejčastěji ji shazovaly letouny Antonov An-22 a Iljušin Il-76.
Zaplatilo se za to pancířem z lehké hliníkové slitiny, který má v nejsilnějším místě na čele 18 milimetrů. Vozidlo, které unese takhle tenkou ochranu, nesmí dostat zásah; jeho obranou je, že se objeví tam, kde ho nikdo nečeká, a včas zmizí.
O pohyb se stará šestiválcový motor 5D20 o výkonu 176 kW. Po silnici jede Nona-S až 60 km/h, s vodními tryskami zvládne na hladině 9 km/h a na jednu nádrž ujede 500 kilometrů. Osádku tvoří čtyři muži, velitel a řidič sedí v korbě, nabíječ a střelec ve věži, a k dispozici mají noční vidění i ochranu proti zbraním hromadného ničení.
V Afghánistánu vadila zásoba 25 granátů a výfuk zamořující osádku
Hned po zavedení do výzbroje čekal Nonu-S Afghánistán. Vojáci na ní oceňovali palebnou sílu, průchodnost terénem a spolehlivost, ale nasazení v horách odhalilo i slabiny. Podvozek se v těžkém terénu rychle opotřeboval a špatně těsnící výfuk pouštěl zplodiny do prostoru osádky.
Nejcitelnější bylo něco jiného. Vozidlo vezlo jen 25 granátů, takže při plné kadenci deseti ran za minutu měla osádka po dvou a půl minutách palby prázdno a musela se vracet pro munici. Modernizovaná verze zásobu zvedla na 40 kusů, což vystačí na čtyři minuty střelby.
Od Venezuely po Ukrajinu, kde Nonu-S používají obě strany
Po rozpadu Sovětského svazu skončila Nona-S ve výzbroji všech nástupnických armád a Rusko její hodnotu ocenilo natolik, že v roce 2006 obnovilo výrobu. Vozidlo prošlo všemi konflikty na Kavkaze, v roce 2011 zamířila dodávka do Venezuely a sloužilo také v Iráku a Indii. Celkem jich bylo postaveno 1 434.
Pověst mu dodalo i jedno mírové nasazení. Při společném cvičení ruské a americké armády v Bosně a Hercegovině v roce 1996 byli Američané schopnostmi malého vozidla upřímně uneseni.
Na Ukrajině dnes Nonu-S nasazují obě válčící strany a Ukrajinci postavili vlastní variantu, která využívá podvozek BVP-1. Kolik kusů zůstalo na jedné i druhé straně bojeschopných, nikdo nezveřejnil.