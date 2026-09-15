Zbožňuju trable: Julia Roberts nesnášela Nicka Nolteho, před polibkem vypila láhev vína a štáb musel využít dvojníky

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Zbožňuju trable: Julia Roberts nesnášela Nicka Nolteho, před polibkem vypila láhev vína a štáb musel využít dvojníkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Komedie Zbožňuju trable nabídla divákům napínavý příběh novinářů. Zákulisí natáčení ale přineslo vypité víno, nečekané změny scénáře a zástupy dvojníků.
Zbožňuju trable
Zdroj: FOTO:Touchstone Pictures / distr. TV Nova
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