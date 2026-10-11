Zázvorovice na zimu: Domácí štamprle, která zahřeje v chladných dnech a uleví při nachlazení

Když venku přituhne a doma se začne ozývat první posmrkávání, vytahuju velkou sklenici se zázvorem, citronem, pomerančem a medem. Z ní pak vzniká domácí zázvorovice, kterou mám ráda kvůli její hřejivé chuti, jednoduchému postupu a taky proto, že se dá připravit s předstihem. Základ není žádná věda: čerstvý . Pár běžných surovin, ale v zimě se tahle zásoba ve spíži neztratí. zázvor, citrusy, med a vodka nebo slivovice
U nás doma na Slovensku bývala kdysi slivovice po celý rok. Pálila se z našich
a ve spíži měla své pevné místo, i když se s ní zacházelo spíš opatrně a s úctou. Dnes už doma švestek pálenku samozřejmě neděláme. Zázvorovice mi ale ten starý zvyk trochu připomíná. Naloží se dopředu, nechá se několik týdnů v klidu stát a pak přijde den, kdy se člověk pro tu sklenici rád natáhne.
Na tomhle receptu mi vyhovuje i jeho
volnost. Někdo přidá medu víc, jiný nechá víc vyniknout zázvor, někdo nedá dopustit na slivovici místo vodky. Já většinou volím něco mezi, aby byla chuť jasná, ale zbytečně nepálila.
Můj tip zní: Pokud chcete jemnější zázvorovici, zázvor raději nakrájejte na tenká kolečka a nestrouhejte ho. Nálev pak bývá kulatější a v krku tolik neštípe. Zázvor, med a citrusy patří k zimě už po generace
Zázvor se v
domácí kuchyni nejvíc zabydlel právě v chladných měsících. Dává se do čaje, do sirupů a často i do . Jeden z uvedených zdrojů připomíná, že zázvorové nápoje se v zimě připravují hlavně proto, že domácích likérů zahřejí a lidé po nich sahají při nachlazení nebo nevolnosti. V domácí praxi to sedí. Neberu ho jako zázrak, spíš jako poctivou věc do spíže, která se umí hodit. Recept na domácí a poctivou zázvorovici
Doba přípravy: 15 minut Doba zrání: 3 týdny Množství: asi 1 větší sklenice základu Ingredience pro přípravu 200 g čerstvého zázvoru 2 ks citronu 1 ks pomeranče 4 až 6 lžic medu 500 až 700 ml vodky nebo slivovice Postup přípravy domácí zázvorovice
1. Nachystejte si velkou, dobře vymytou
zavařovací sklenici s víčkem. Ideální je taková, kterou naplníte asi do tří čtvrtin, aby v ní ještě zbylo místo na alkohol a pozdější promíchání.
2.
Zázvor oloupejte a nakrájejte na tenká kolečka. Kdo má rád ostřejší chuť, může ho nastrouhat nahrubo, podobně jako se to uvádí v některých receptech. Já zůstávám u krájení, protože se pak směs jednodušeji slévá.
3.
Citrony a pomeranč pořádně omyjte a nakrájejte na kolečka nebo menší měsíčky. Kůru nechte, pokud jsou plody pěkné a dobře očištěné. Dodá vůni a taky tu jemně nahořklou linku, která k nápoji patří.
4. Do sklenice postupně vrstvěte
zázvor, citron a pomeranč. Stačí ji naplnit asi do 3/4 objemu. Když je sklenice přeplněná, hůř se s ní pracuje a alkohol se mezi suroviny nedostane tak snadno. Přidejte med
5. Jestli je ztuhlý, nic se neděje, během zrání se rozpustí. Mně se nejvíc osvědčilo dát ho rovnou k zázvoru a citrusům ještě před zalitím alkoholem, jak se uvádí i v některých postupech.
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6. Všechno zalijte
vodkou nebo slivovicí tak, aby byly suroviny ponořené. Pro jemnější chuť beru vodku. Když chci výraznější domácí verzi, sáhnu po slivovici.
7. Sklenici pevně uzavřete a postavte ji na tmavší místo při běžné pokojové teplotě. Do lednice ji v téhle fázi nedávám. Nechte ji odpočívat zhruba
3 týdny, občas sklenicí lehce zatřeste.
8. Po uzrání směs slijte přes
cedník. Ovoce i zázvor ještě důkladně vymačkejte. Zůstává v nich dost šťávy a byla by škoda ji nechat pryč.
9. Chcete-li čistší výsledek, přeceďte zázvorovici ještě jednou přes
čisté plátýnko nebo hadřík. Je to trochu pomalejší práce, ale v lahvi pak nápoj vypadá líp.
10. Hotovou zázvorovici nalijte do
čistých lahví. Podle chuti ji můžete ještě malým množstvím alkoholu dolít do plna. Podávejte po malých dávkách, do čaje, po lžičkách nebo s ledem a plátkem citronu. Skladujte v chladu a temnu. Foto: Cooky.cz, Recept na Zázvorovici na zimu: Domácí štamprle, která zahřeje, uleví při nachlazení a v chladných dnech přijde vhod Rady z kuchyně a proč tenhle domácí zázrak funguje Čím déle necháte zázvor louhovat, tím ostřejší a výraznější zázvorovice bude. Pro jemnější chuť přidejte trochu víc medu a uberte zázvor. Při cezení nespěchejte. Přes hadřík teče nápoj pomalu, ale výsledek bývá čistší. Do horkého čaje dávám zázvorovici až úplně nakonec, aby citrusová vůně zůstala co nejpříjemnější.
Když vám po slití zůstanou kousky citrusů a zázvoru, nevyhazujte je hned. Menší množství můžete zalít v konvici horkou vodou a nechat ještě krátce vylouhovat. Pro děti to kvůli alkoholu není, ale do dospěláckého zimního čaje se tahle poslední dávka chuti hodí.
Na zázvorovici je dobré, že se v ní potká několik silných chutí, ale žádná nemusí úplně převládnout. Zázvor přinese říz, citron kyselost, pomeranč ovocnější tón a med to celé zakulatí. Alkohol tady funguje jako nosič chuti i jako konzervant. Když nápoj přelijete do čistých lahví a uložíte do chladu, vydrží bez potíží delší dobu. Některé recepty si vystačí jen s pěti surovinami a vlastně jim nic nechybí. Žádné dlouhé vaření, žádné složité hlídání teploty. Jen sklenice, pár surovin a čas. Při slévání se navíc po kuchyni rozjede taková vůně, že mi pokaždé připomene zimu na chalupě, mokré boty u kamen a čaj v hrnku drženém oběma rukama.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková