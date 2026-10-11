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Zázvorovice na zimu: Domácí štamprle, která zahřeje v chladných dnech a uleví při nachlazení

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Když se venku ochladí a doma začne někdo popotahovat, sahám u nás po sklenici se zázvorem, citronem, pomerančem a medem zalitými alkoholem. Zázvorovice je stará domácí jistota, kterou dělám hlavně v zimě, protože zahřeje, vydrží dlouho a hodí se po lžičkách, do čaje i do malé sklenky s ledem.
Obrázek k receptu na Zázvorovici na zimu: Domácí štamprle, která zahřeje, uleví při nachlazení a v chladných dnech přijde vhod

Obrázek k receptu na Zázvorovici na zimu: Domácí štamprle, která zahřeje, uleví při nachlazení a v chladných dnech přijde vhod

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Zázvorovici na zimu: Domácí štamprle, která zahřeje, uleví při nachlazení a v chladných dnech přijde vhod
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 13:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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