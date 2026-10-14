Zažrané skvrny i vybledlé barvy ručníků mají snadné řešení. Drahý prací prášek přitom může napáchat další škody

Když se ručník používá, je to na něm zkrátka vidět. Je to ale bezpodmínečně nutné? Existuje několik způsobů, jak se zbavit jejich drsné textury a zažraných skvrn.
Ručníky jsou zvláštní přírodní úkaz. Když je koupíte, jsou krásně měkké, ale nesají vodu. Jakmile je jednou nebo dvakrát vyperete, sice začnou sát vodu, ale z jemného obláčku se stane smirkový papír.
Jak je možné, že ručníky v hotelích jsou neustále jemné a savé? Poradíme vám, jak toho dosáhnout i u vás doma a s vašimi ručníky. A nemusíte se bát, nebude vás to stát ani pětikorunu navíc. Stačí použít přírodní prostředky, které máte doma a od kterých byste to nečekali. Ručníky drsní vlivem nečistot i vodního kamene
Jemné a čisté ručníky i po pravidelném praní nejsou jenom nesplnitelným snem. I na pultech obchodů existuje celá
řada preparátů a přípravků, které vám s tímto úkolem pomohou. Tyto produkty chemického průmyslu ale mají celou řadu nevýhod, vysokou cenou počínaje a ekologickou zátěží, jež se s nimi pojí, konče. Fotografie: Freepik
Naše kuchyně ale poskytuje celou řadu prostředků pro údržbu ručníků tak, aby neztratily nic ze své jemnosti a barevnosti,
a přitom plnily svou funkci tak, jak mají. Jejich cena se pohybuje maximálně v řádu desetikorun a výsledky mají více než uspokojivé. A které to jsou?
Ocet & soda pro barvu a jemnost
Mocní superhrdinové domácího čištění a praní jsou ocet a jedlá soda. Spolu vytvářejí bouřlivou reakci, která vedle vizuálních efektů vytváří i velký tlak na nečistoty usazené v textilních vláknech.
Nejenže je rozpustí, ale vytáhne je z vláken ven svou mocnou pěnivou silou. Ručníky pak zůstanou čisté, měkké, a navíc vydezinfikované od všech choroboplodných zárodků, jako jsou bakterie, viry nebo plísně. Dokážou také oživit barvy, a to včetně bílé a černé. Postup krok za krokem: Přichystejte si mísu či dřez s horkou vodou. Namočte do vody ručníky. Nasypejte do dřezu ½ hrnku jedlé sody a 1 hrnek octa a sledujte, co se bude dít. Až reakce doběhne a přestane se tvořit pěna, jemně ručníky promačkejte a vyperte je v pračce jako obvykle. Peroxid vodíku vyčistí i ty nejhorší skvrny
Pokud jste našli ve sklepě zapomenuté ručníky pokryté plísní, nemusíte je ihned vyhazovat. Pomůže vám (ne)obyčejný peroxid vodíku. Jeho přirozenou vlastností je ničení mikrobů, včetně spor plísní, a navíc
dokáže vytáhnout zažranou špínu z textilních vláken. Používá se však jen na čistě bílé ručníky, protože barvy jeho vlivem blednou. Pokud vám ale odbarvení ručníku nevadí (třeba toho ze sklepa), bez obav peroxid použijte. Postup krok za krokem: Vhoďte oblečení do lavoru s horkou vodou. Přilijte 125 mililitrů peroxidu vodíku a promíchejte. Nechte 30 minut stát a pak vše přemístěte do pračky, kde ručníky vyperte, jak jste zvyklí. Namísto aviváže můžete použít ocet pro ještě lepší výsledek. Citronová šťáva oživí barvy
Jestliže potřebujete vrátit zářivé barvy svým starým ručníkům, to nejlepší, co jim můžete dopřát, je citronová šťáva. Protože obsahuje kyselinu, snadno si poradí s nečistotami, a navíc zvýrazní barvy. Ty
časem šednou z důvodu usazování nečistot, vodního kamene a zbytků pracích prostředků ve vláknech. Právě kyselina citronová je dostatečně silná na to, aby tyto nečistoty odstranila, ale zároveň je dost jemná na to, aby zároveň se špínou nerozpustila i barvy. A jako bonus nádherně voní. Postup krok za krokem: Do dřezu nalijte horkou vodu a smíchejte ji s ½ hrnku citronové šťávy. Jeden po druhém vložte ručníky do vody s citrónem a vařečkou je ponořte pod vodu, abyste se nespálili. Nechte ručníky ve vodě tak dlouho, dokud voda nezchladne, a pak je vložte do pračky. Vyperte ručníky tak, jak jste zvyklí, a namísto aviváže můžete použít ocet pro umocnění výsledku. Fotografie: Pixabay Sůl prádlo vybělí a zjemní
Pokud hledáte opravdu levnou přísadu, kterou nemusíte nikde složitě shánět a máte ji neustále doma, pak sáhněte po obyčejné kuchyňské soli. Ta důstojně zastane funkci všech výše jmenovaných preparátů,
dokáže vybělit zašlé ručníky, odstraní nečistoty a zanechá látku jemnou a hebkou. Pokud vám doma zbyly nějaké opravdu drsné osušky, o nichž přemýšlíte, že už byste je vyhodili, zkuste je nejdřív vyprat v soli. S největší pravděpodobností je tím zachráníte. Postup krok za krokem: Nalijte do hrnce tolik vody, kolik se vejde do umyvadla, v němž budete máčet prádlo. Do vody přidejte na každý litr jednu polévkovou lžíci soli a vše přiveďte k varu. Osušky vložte do dřezu a zalijte je vroucí vodou se solí a nechte je máčet, dokud voda nevychladne. Nakonec ručníky vyperte v pračce jako obvykle. Uchovejte ručníky čisté a měkké
K zachování čistých a měkkých ručníků je zapotřebí dodržet určitá pravidla praní a sušení. Ta zabrání v usazování nečistot, které
způsobují nejen skvrny a zápach, ale právě také hrubnutí vláken. Pokud si je zažijete a zohledníte je při každém praní, vaše ručníky už navždy budou jako z luxusního hotelu. Nepoužívejte ručník déle než týden. Při praní použijte správné množství pracího prášku, jeho nadbytek způsobuje sníženou absorpční schopnost vláken, následné usazování mastnoty a hrubnutí vláken. Zvyšte teplotu praní, nikdy neperte ručníky při nízkých teplotách. Pravidelně čistěte pračku, abyste ji zbavili plísní a pachů, které se přenášejí na prádlo. Změkčujte vodu, aby se vodní kámen neusazoval ve vláknech. Kvůli tomu pak textil ztrácí barvy i svou měkkost. Namísto aviváže používejte ocet, který změkčí vodu, odstraní nečistoty i mikroby a prádlo provoní.
VIDEO
Zdroj: Goodhousekeeping
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Zbavte ručníky zažraných skvrn, oživte barvy a předcházejte jejich ničení. Zbytečně drahý prací prášek z obchodu vám nepomůže appeared first on BydlímeÚtulně.cz.