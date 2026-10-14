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Zažrané skvrny i vybledlé barvy ručníků mají snadné řešení. Drahý prací prášek přitom může napáchat další škody

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Když se ručník používá, je to na něm zkrátka vidět. Je to ale bezpodmínečně nutné? Existuje několik způsobů, jak se zbavit jejich drsné textury a zažraných skvrn.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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