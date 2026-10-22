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Zažraná špína v záchodě zmizela rychlostí blesku a to vše bez drahých prostředků z obchodu. Takto ještě nikdy předtím nezářila

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Čistá a voňavá toaleta je naprostým základem a nezbytností všech dobře udržovaných a útulných domácností. Docílit kýženého výsledku ale není vždy snadné, obzvláště máte-li doma tvrdou vodu.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 12:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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