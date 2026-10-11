Zažloutlé spáry v koupelně mohou opět získat původní barvu. Účinný postup se obejde bez kupovaných chemických čističů

Zažloutlé spáry jsou věčným bojem v každé koupelně. Snažte se tomu zabránit odstraněním vlhkosti a použitím ekologicky šetrných produktů z vaší kuchyně.
V koupelně je neustále mokro a vlhko. Z toho důvodu musíme v této místnosti čelit mnoha nepříjemnostem, jako jsou například plísně či žlutá, někdy i
černá místa v těsnění sprchy nebo ve spárách mezi dlaždicemi. Chcete-li opět obnovit jejich bělost, můžete se uchýlit k ekonomicky i ekologicky šetrným produktům, jejichž účinnost je srovnatelná s drahými čisticími prostředky. Jak zabránit zažloutlým spárám
Než se dostaneme k samotným řešením, je důležité vědět, jak se vůbec takovému problému vyhnout. V tomto případě je důležité eliminovat množství vlhkosti. Pravidelně
větrejte koupelnu, zejména po sprchování. Pomocí stěrky také odstraňte přebytečnou vodu z dlaždic a stěn sprchového koutu. To vám umožní koupelnu rychleji vysušit a zabránit usazování tvrdé vody ve spárách, což je hlavní příčina jejich žloutnutí. Bílý ocet na odvápnění spár
K odstranění vodního kamene, jenž způsobuje žloutnutí spár, můžete použít i bílý ocet. Přírodní a ekologický produkt je dobře známý svými účinky proti vodnímu kameni a mastnotě.
Na zažloutlé spáry nalijte bílý ocet a nechte ho 15 minut působit. Poté vše vydrhněte zubním kartáčkem, opláchněte čistou vodou a hlavně pořádně vysušte čistou utěrkou z mikrovlákna.
Můžete také smíchat ve stejném poměru bílý ocet s horkou vodou a použít lahev s rozprašovačem. Nastříkejte směs na žluté spáry,
nechte ji 5 minut působit a pak vše vydrhněte starým zubním kartáčkem. Tento proces můžete opakovat i několikrát jako prevenci před žloutnutím spár. Jedlá soda spáry vybělí
Jakmile jde o úklid s pomocí přírodních prostředků, jedlá soda nesmí chybět stejně jako bílý ocet. Na jedlou sodu se vždy můžete spolehnout, je to víceúčelový přípravek
účinný při čištění, dezinfekci i bělení spár mezi dlaždicemi. Vytvořte si hustou pastu z jedlé sody a vody, aplikujte ji na špinavé spáry, vydrhněte ji hrubým kartáčem a spláchněte vlažnou vodou. Fotografie: Pixabay Účinná zbraň ze soli a citrónu
Sůl je skvělým prostředkem pro rozpouštění usazenin vodního kamene a citrón je dobře známý pro své bělicí účinky díky obsahu kyseliny citrónové. V tomto případě smíchejte 3 polévkové lžíce soli s polovinou šálku citronové šťávy a
nalijte roztok do lahve s rozprašovačem. Nastříkejte ho na zažloutlé spáry, nechte působit celou hodinu a poté vydrhněte hrubou stranou houbičky na nádobí. Povrch pak pláchněte vlažnou vodou a setřete ho do sucha. Tuhé černé mýdlo na obnovu spár
Použití černého mýdla na bělení spár může znít jako paradox, ale věřte, že co se údržby domácnosti týká, příjemně vás překvapí. Skvěle odstraňuje skvrny a je schopné
vyčistit i zažloutlé spáry v koupelně. Jeho použití je jednoduché. Stačí navlhčit kartáček s tvrdými štětinami a nanést pořádnou vrstvu černého mýdla. Spáry vyčistěte a opláchněte vodou. Poté koupelnu dostatečně vyvětrejte.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Věčný boj se zažloutlými spárami v koupelně je u konce a to i bez použití chemických prostředků z obchodu appeared first on BydlímeÚtulně.cz.