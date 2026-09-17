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Zavřít skleník po sklizni a vrátit se na jaře je chyba, kterou dělá většina zahrádkářů. Půda i skla pak pracují proti vám

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Poslední rajčata mizí z keřů, teploty klesají, a většina zahrádkářů zamkne skleník až do března. A právě tady začíná problém.
Zavřít skleník po sklizni a vrátit se na jaře je chyba, kterou dělá většina zahrádkářů. Půda i skla pak pracují proti vám

Zavřít skleník po sklizni a vrátit se na jaře je chyba, kterou dělá většina zahrádkářů. Půda i skla pak pracují proti vám

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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