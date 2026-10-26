Zavřené supermarkety na 28. října omezí nákupy po celé republice. Některé prodejny ale mohou otevřít i ve svátek

Ve středu 28. října zůstane kvůli státnímu svátku většina velkých obchodů zavřená. Zákonný zákaz prodeje omezuje prodejny s plochou nad 200 metrů čtverečních a platí po celý den. Lidé tak musí potraviny pořídit v menších provozovnách, objednat nákup na internetu nebo využít výjimky na nádražích.
Pravidlo dopadá na supermarkety i velkoprodejny
Kdo chce ve středu vyrazit na běžný nákup potravin nebo pro materiál na opravu domu, narazí u velkých obchodů na zamčené dveře. Na 28. října připadá státní svátek a s ním ze zákona povinnost přerušit prodej pro plochy nad 200 metrů čtverečních.
Nakupování nenabídnou prodejny velkých řetězců jako Albert, Tesco, Penny Market, Kaufland, Lidl, Globus nebo Billa. Otevřít nesmějí ani rozlehlé prodejny pro kutily a zahrádkáře typu Hornbach, Obi, Baumarkt a Baumax. Nezáleží přitom na tom, jaký druh zboží obchodník prodává, rozhoduje výhradně velikost prodejní plochy.
Malé obchody a lékárny mají volbu
Plošné nařízení se vztahuje pouze na velké plochy a menší obchody do 200 metrů čtverečních včetně mohou mít běžný provoz. Skutečné otevření těchto menších prodejen závisí výhradně na rozhodnutí konkrétního provozovatele.
|Místo nákupu
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|Prodejna nad 200 metrů čtverečních
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|Obchod do 200 metrů čtverečních
|Otevřít může
|Lékárna a čerpací stanice
|Otevřít může
|Prodejna na nádraží nebo letišti
|Otevřít může
|Velkoobchod typu Makro
|Otevřít může
Výjimku ze zákazu dostalo také několik specifických míst, kterých se omezení netýká vůbec. Otevřeno tak mohou mít lékárny, čerpací stanice a prodejny ve zdravotnických zařízeních bez ohledu na jejich velikost.
Zákazníci mohou nakoupit i v obchodech umístěných na letištích, železničních stanicích nebo autobusových nádražích. Zástupci České obchodní inspekce k tomu upozorňují, že stanice metra pod tuto výjimku nespadají.
Na dodržování pravidel dohlíží právě zmíněná inspekce a za porušení zákona hrozí obchodníkům pokuta až jeden milion korun. Pokud prodejce zákaz poruší opakovaně, může sankce vyrůst až na pět milionů korun.
Internetoví prodejci dovezou zboží běžně
Online prodejci potravin rozvážejí objednávky ve sváteční den ve standardním režimu a zákonné omezení pro ně neplatí. Předání objednaného zboží zákazníkům na výdejních místech internetových obchodů rovněž nepředstavuje porušení předpisů.
Říjnový státní svátek představuje předposlední letošní den s celodenním plošným zákazem prodeje. V listopadu čeká Českou republiku ještě úterý 17. listopadu. Zákon v tento den však prodejní dobu nijak neomezuje a všechny obchody mohou obsluhovat zákazníky.
Pravidla znovu zasáhnou do otevírací doby až v období vánočních svátků. Na Štědrý den smějí prodejny fungovat pouze do 12 hodin. Následující dva dny, tedy 25. a 26. prosince, platí opět celodenní zákaz a velké obchody zůstanou zavřené.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (idnes, penize).