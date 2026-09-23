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Zavraždil čtyři chlapce a po odpykání trestu měl jít na svobodu. Netflix chystá mrazivé drama podle skutečného případu

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Co když zákon nestačí na člověka, který si už svůj trest odpykal, ale společnost se stále bojí jeho svobody? Právě na tuto otázku se zaměří nové drama The Law of Beast, které je inspirované jedním z nejděsivějších kriminálních případů polské historie. Příběh vraha čtyř chlapců přitom nebude jen o sa
Zavraždil čtyři chlapce a po odpykání trestu měl jít na svobodu. Netflix chystá mrazivé drama podle skutečného případu

Zavraždil čtyři chlapce a po odpykání trestu měl jít na svobodu. Netflix chystá mrazivé drama podle skutečného případu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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