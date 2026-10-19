Závorky opustily věty a začaly padat. První Tetris si s grafikou hlavu nelámal

První Tetris nepotřeboval barevné kostky. Alexej Pažitnov skládal jeho dílky ze závorek, protože počítač Elektronika 60 měl omezené grafické možnosti. Od her na domácích počítačích i kapesních krabiček, které si s Tetrisem spojujeme, ho dělila nejen léta, ale také způsob zobrazování.
Čtvereček z dvojice hranatých závorek si dnes snadno představíme jako programátorský vtípek. U prvního Tetrisu šlo o praktické řešení. Hra vznikala pro stroj, na kterém se obraz skládal z textových znaků. Padající dílky proto dostaly podobu, kterou terminál dokázal zobrazit, a přesto se daly na první pohled rozeznat.
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Podrobnost zaznamenal Marc Check z amerického muzea The Strong v
článku založeném na rozhovoru s Pažitnovem. Vznik hry zasazuje do roku 1984, kdy její autor pracoval ve výpočetním středisku sovětské akademie věd. Výslovně uvádí, že tvary vytvářel ze závorek kvůli omezeným grafickým možnostem Elektroniky 60.
Inspirací byl hlavolam pentomino: dvanáct různých dílků, každý složený z pěti čtverečků. Při jejich padání už ale skládání bylo příliš obtížné. Pažitnov proto přešel ke čtyřem čtverečkům v jednom dílku. Možných tvarů zůstalo sedm, tedy známá sestava s dlouhou tyčkou, čtvercem a různě zahnutými útvary.
Podstatné je, co znamená textová obrazovka. Nejde pouze o chybějící barvy. Také jednobarevný displej může kreslit grafiku, zatímco tady funkci stavebního kamínku převzal tisknutelný znak. Dvojice
[] vytvořila obrys políčka. Několik takových dvojic vedle sebe už připomíná tetrisovou tyčku, přestože se na obrazovku neposílá obrázek kostky. Po Elektronice 60 následoval převod Tetrisu na IBM PC. Muzejní snímek pozdějšího počítače ukazuje další podobu hry, nikoli její první verzi. Počítačový Tetris už byl další krok
Mezi Elektronikou 60 a pozdějšími verzemi na osobních počítačích stojí konkrétní práce dalšího programátora.
Vadim Gerasimov ve vlastní vzpomínce popisuje, jak Pažitnov vytvořil prototyp pro Elektroniku a on jej poté převedl na PC. Na programu pak oba ještě několik let pracovali a přidávali funkce.
Vzpomínka na Tetris u domácí klávesnice tedy nemusí být vzpomínkou na původní podobu hry. Převod zachovává nápad, ale mění program pro jiné prostředí. Gerasimov navíc popisuje, že si s kolegy pro PC připravili nástroje pro grafiku, text i zvuk. Rozdíl mezi verzemi nebyl jen ve velikosti počítačové skříně.
Kapesní hra typu Brick Game měla vlastní vestavěné hry. Podobnost padajících dílků sama o sobě nedokládá, že jde o oficiální Tetris. Game Boy a Brick Game nejsou totéž
Pro českého čtenáře se nabízí ještě jiné rozlišení. Kapesní konzole s výměnnými hrami a krabička s vestavěnými padajícími dílky mohou vyvolat podobnou vzpomínku, ale představují odlišné přístroje.
Nintendo uvádí Game Boy s Tetrisem v roce 1989; do Evropy konzole přišla roku 1990. Tetris pro Game Boy patří mezi licencované verze, jak dokládá také historie samotné značky.
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Vedle toho existovaly hry typu Brick Game. Jejich varianty s vestavěnou nabídkou a napodobeninami Tetrisu podrobně ukazuje
rozborka konkrétních přístrojů na Nicole Express. Taková krabička nebyla Game Boyem jen proto, že měla displej a velké tlačítko pro otáčení. Ani podobnost padajících tvarů sama neprokazuje oficiální licenci.
Při určování staré hry se proto vyplatí oddělit tři otázky: na jakém přístroji běžela, zda kreslila znaky nebo grafiku a o jaké konkrétní vydání šlo. Černobílý obraz sám neukazuje na první Tetris a plastová krabička sama neukazuje na Nintendo. S rozlišením přístrojů může pomoci i náš článek o
původním Game Boyi a další staré elektronice. K přesné vzpomínce někdy stačí dohledat nápis na obalu místo dalšího kola hry.