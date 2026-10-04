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Závorka uvnitř závorky. Dokážete bez chyby rozplést rovnici 6 - [2(x - 3) + 4] + 5(x + 2) = 3x - 7?

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Tentokrát nejde jen o kulaté závorky, ale o jejich hranatou sestřičku, která se postará o to, aby postup nebyl tak přímočarý, jak by se mohlo zdát. Troufnete si na tuto záhadnou rovnici?
Závorka uvnitř závorky. Dokážete bez chyby rozplést rovnici 6 - [2(x - 3) + 4] + 5(x + 2) = 3x - 7?

Závorka uvnitř závorky. Dokážete bez chyby rozplést rovnici 6 - [2(x - 3) + 4] + 5(x + 2) = 3x - 7?

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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