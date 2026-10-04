Závorka uvnitř závorky. Dokážete bez chyby rozplést rovnici 6 - [2(x - 3) + 4] + 5(x + 2) = 3x - 7?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Závorka uvnitř závorky. Dokážete bez chyby rozplést rovnici 6 - [2(x - 3) + 4] + 5(x + 2) = 3x - 7?Zdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 04.10.2026 05:35
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