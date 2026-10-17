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Zavolala jí „bankéřka“ a ona během pár dnů vložila 5,5 milionu do bitcoinmatu. Peníze zmizely a už se nevrátí

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Osmasedmdesátiletá Pražanka přišla v říjnu 2023 o téměř 5,5 milionu korun poté, co ji podvodníci několik dnů vodili mezi bitcoinmaty po celé Praze.
Bitcoinmat

Bitcoinmat

Zdroj: Lukáš Altman (Mobify.cz)
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 17.10.2026 12:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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