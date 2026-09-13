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Závod středoškoláků do vrchu již po osmadvacáté. Vítěz stlačil čas pod 20 minut

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Již osmadvacátý ročník Závodu horských kol do vrchu pro žáky středních škol se konal ve čtvrtek 10. září. Jako každoročně bylo místo startu Harcov Myslivna a po lesních cestách závodníci dorazili do cíle na Maliník v Jizerských horách. Trať měří 6 100 metrů a převýšení je 400 metrů. Závod organizuje SŠaMŠ, Na Bojišti, Liberec s povolením od Lesů České republiky.
Závod středoškoláků do vrchu již po osmadvacáté. Vítěz stlačil čas pod 20 minut

Závod středoškoláků do vrchu již po osmadvacáté. Vítěz stlačil čas pod 20 minut

Zdroj: Ivana Mikesková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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