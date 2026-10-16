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Závod Fordu vyrábí 300 000 aut ročně. Výrobu neohrožoval stroj, ale holubí trus na čerstvém laku. Pomohlo starobylé řemeslo

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Ford v mexickém Hermosillu vyrábí stovky tisíc vozů ročně. Největší vrásky mu ale dělali holubi, dokud nad halami nezakroužil dravec El Charro.
Závod Fordu vyrábí 300 000 aut ročně. Výrobu neohrožoval stroj, ale holubí trus na čerstvém laku. Pomohlo starobylé řemeslo

Závod Fordu vyrábí 300 000 aut ročně. Výrobu neohrožoval stroj, ale holubí trus na čerstvém laku. Pomohlo starobylé řemeslo

Zdroj: Foto: Pixnio / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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