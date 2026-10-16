Závod Fordu vyrábí 300 000 aut ročně. Výrobu neohrožoval stroj, ale holubí trus na čerstvém laku. Pomohlo starobylé řemeslo

Je červenec 2025 a nad montážními halami v mexickém Hermosillu poprvé vzlétá káně Harrisova. Jmenuje se El Charro, v překladu „mexický jezdec“, a čeká ho práce, kterou nezvládly reproduktory ani plastové makety. Má vyhnat holuby z areálu, kde roboti svařují karoserie Bronco Sportu a Mavericku. Podle reportáže deníku The Wall Street Journal, kterou převzala řada dalších médií, od té doby absolvoval přes 300 letů a odsloužil víc než 1 170 hodin. Ptačí aktivita v monitorovaných zónách klesla zhruba o 80 procent. Automobilka plná senzorů a automatizace tak nakonec sáhla po sokolnictví, řemeslu starším než první parní stroj.
Holubi v lakovně: proč Ford Hermosillo bojoval s trusem na nových autech
Závod Hermosillo Stamping and Assembly Plant funguje od roku 1968. Podle oficiálního přehledu
Ford Global Plants zaměstnává zhruba 4 900 lidí a rozkládá se na ploše asi 113 hektarů. Dnes z jeho linek sjíždějí dva modely, kompaktní SUV Bronco Sport a pick-up Maverick.
Tempo je úctyhodné. Fordova výrobní statistika za leden až duben 2025 eviduje 54 608 kusů Bronco Sportu a 64 329 Mavericků, tedy dohromady 118 937 vozů za čtyři měsíce. Když toto tempo jednoduše přepočteme na celý rok, vychází zhruba 357 tisíc aut.
Do takového provozu se holubi vkrádali s překvapivou drzostí. Trus přistával na čerstvě nalakovaných karoseriích, které pak museli pracovníci před expedicí čistit a přeleštit. Ptáci poletovali kolem osvětlení a zařízení, hnízdní materiál se dostával do infrastruktury a výkaly představovaly hygienické riziko pro zaměstnance. Podle příručky
Arizonské univerzity holubí trus poškozuje majetek včetně autolaku a zaschlé částice se mohou rozvířit do vzduchu.
Konkrétní ztrátu Ford nevyčíslil. U závodu, odkud ročně vyjedou stovky tisíc vozů, ale i malé procento přepracovaných karoserií podle nás znamená citelnou zátěž pro rozpočet i harmonogram.
Nahrávky dravců a plastové oči: holubi Fordu prokoukli levné triky
Tým kolem Jesúse Terána, vedoucího centrální údržby závodu, nejdřív zkoušel obvyklý arzenál. Z reproduktorů se ozývaly nahrávky velkých dravců a na konstrukcích visely plastové oči predátorů. Holubi si na kulisu rychle zvykli. Podle citovaných zdrojů dokonce posedávali u vstupů a vyčkávali, až se otevřou dveře.
Odborníci tento jev dobře znají. Kalifornský program UC IPM upozorňuje, že ptáci si na opakované zvukové a vizuální podněty zvykají a i střídané metody plašení fungují nanejvýš dny až týdny. Arizonští experti doplňují, že modely predátorů zpravidla dlouho nefungují. Holub zkrátka během pár dní pochopí, že maketa neloví.
Další potíž tkví v holubí věrnosti. Tito ptáci se umějí vracet z velkých vzdáleností a po vyhnání se často znovu usadí na stejném místě. Jednorázový zásah proto nestačí. Na holuby musí působit tlak, kterému uvěří nejen napoprvé, ale pokaždé znovu.
El Charro nastupuje: káně Harrisova a odpolední směna nad továrnou
První opeřený strážce se jmenoval Chalino a jeho kariéra skončila nečekaně. Během hlídky potkal jiného dravce, odletěl s ním a už se nevrátil. Jeho nástupcem se v červenci 2025 stal El Charro.
Jeho denní režim působí až obyčejně:
před směnou dostane nažrat, aby pracoval soustředěně a nehonil kořist, obvykle létá odpoledne, dvě až tři hodiny, při obletu pokryje zhruba polovinu vnější části areálu, plaší holuby a zároveň pomáhá vyhledat hnízda, která pak odstraňuje pozemní tým Fordu.
Datum konce programu automobilka nestanovila. Celý systém totiž stojí na pravidelnosti: kdyby dravec několik dní vynechal, holubi by se mohli vrátit na svá oblíbená místa.
Volba druhu má logiku. Káně Harrisova patří podle Cornellovy ornitologické laboratoře k nejspolečenštějším dravcům Ameriky, loví ve skupinách a žije ve složité sociální hierarchii. Díky tomu dobře spolupracuje se sokolníkem a hodí se do členitého prostředí plného hal, stožárů a parkovišť. Biostatistička a sokolnice Jennifer Coulsonová v textech kolem reportáže WSJ shrnuje cíl jednoduše: ptáky vystrašit tak, aby se už nevraceli.
V tom vidíme jádro celého příběhu. Reproduktor hraje pořád stejnou smyčku, plastová maketa visí pořád na stejném háku. Živý predátor se objevuje pokaždé jinde a jinak. Na přesvědčivosti mu nic nechybí.
Sokoli nad letištěm a vinicemi: jak dravci hlídají i v Česku
Hermosillo je exotický příklad, princip ale funguje i u nás. Pražské Letiště Václava Havla dlouhodobě nasazuje sokoly, orly, jestřáby i káňata Harrisova. Podle reportáže
ČT24 má každý druh jinou úlohu a jeden vycvičený dravec měl hodnotu kolem 25 tisíc korun.
Sokolníci chrání také úrodu. Ve vinařství Chateau Bzenec na Hodonínsku hlídal v roce 2019 sokolník se dvěma sokoly 35 hektarů vinic před hejny špačků. Že ptačí ochrana není levná, ukazuje starší údaj ČT24: dvouměsíční hlídání 120 hektarů jihomoravských vinic vyšlo v roce 2012 asi na půl milionu korun.
Čeští poskytovatelé biologické ochrany nabízejí dravce i pro skládky, sady, komerční budovy či panelové domy. Vždy ale platí, že zásah musí vést kvalifikovaná osoba s potřebnými povoleními a výsledek závisí na konkrétní lokalitě. Veřejně známý případ, že by Škoda Auto, Toyota v Kolíně nebo Hyundai v Nošovicích řešily holuby ve výrobě podobně, jsme nedohledali.
S holuby přitom bojuje třeba Mladá Boleslav. Na tamním autobusovém nádraží město investovalo stovky tisíc korun do sítí, ostnů a pravidelného úklidu. Akustické plašiče by tam podle radnice zanikly v hluku autobusů.
Síť, ostny, nebo dravec? Srovnání metod proti holubům
Metoda Jak funguje Silná stránka Slabina Sítě a ostny fyzicky brání přistání a hnízdění dlouhodobá ochrana konkrétního místa drahá instalace u velkých ploch, ptáci se přesunou jinam Zvukové plašiče přehrávají křik dravců či výstražné signály levné a snadno nasaditelné ptáci si zvyknou během dní až týdnů Makety a plastové oči vizuálně napodobují predátora nulová údržba účinek rychle vyprchá Jedy a chemie usmrcují nebo odpuzují okamžitý efekt rizika pro necílové druhy i lidi Vycvičený dravec vytváří skutečný predátorský tlak ptáci si na hrozbu nezvyknou vyžaduje sokolníka, povolení a každodenní nasazení
Pro domácnost dává smysl hlavně první řádek. Odborníci doporučují zamezit holubům v přístupu k potravě, hnízdům a místům k odpočinku. Firemní areály s velkými plochami ale mohou z kombinace mechanických zábran a živého dravce těžit nejvíc. Hermosillo to dokládá: hnízda odstraňují lidé, plašení obstarává pták.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková