Závitky s touto novou náplní měly obrovský úspěch – rodina si u stolu jen blaženě mlaskala

Když se z kuchyně začne linout vůně opečené slaniny, česneku a hub, málokdo zůstane u svého talíře lhostejný. Přesně takovou atmosféru vytvoří pečené vepřové závitky se slaninou a houbami, které se hodí na nedělní oběd i večeři, kdy máte chuť na poctivé domácí jídlo. Šťavnaté plátky vepřového karé ukrývají voňavou náplň z hub a cibule, zatímco slanina se při pečení krásně opeče a předá masu svou výraznou chuť.
Kouzlo závitků spočívá především v kontrastu jemného masa a výrazné náplně. Houby dodají pokrmu zemitou chuť, cibule přirozenou sladkost a česnek s majoránkou vůni, která se při pečení ještě zvýrazní. Slanina pak funguje nejen jako ochucení, ale také jako ochranná vrstva kolem masa, takže závitky získají lákavý opečený povrch a uvnitř zůstanou příjemně šťavnaté.
Recept se hodí i ve chvíli, kdy nechcete připravovat několik různých příloh. Závitky můžete servírovat s vařenými bramborami, bramborovou kaší nebo houskovým knedlíkem a přidat jednoduchý salát či kyselou okurku. Pokud chcete náplň obměnit, část žampionů můžete nahradit lesními houbami nebo přidat trochu nastrouhaného sýra. Pro výraznější chuť se hodí také lžička plnotučné hořčice, která dobře doplní vepřové maso i slaninu.
Vepřové maso nakrájejte přes vlákno na širší plátky a každý lehce naklepejte přes potravinářskou fólii. Maso z obou stran osolte a opepřete. Plátky by měly být dostatečně tenké, aby se daly pohodlně stočit, ale nesmí být příliš rozklepané, aby se při plnění netrhaly.
Česnek prolisujte a smíchejte s majoránkou, sladkou paprikou, pálivou paprikou a trochou oleje. Směsí potřete jednotlivé plátky masa z obou stran. Nechte je několik minut odležet, aby se koření spojilo s masem a rozvinulo svou vůni.
Žampiony očistěte a nakrájejte nadrobno. Cibuli nakrájejte na malé kostičky a společně se žampiony ji orestujte na másle s olejem dozlatova. Směs osolte a opepřete a potom ji nechte krátce zchladnout, aby se s ní maso lépe plnilo.
Na každý plátek masa rozložte část houbové směsi, ale ne až úplně ke krajům. Maso pevně, ale opatrně zarolujte a každý závitek obalte plátky anglické slaniny. Pokud by závitky nedržely tvar, zajistěte je kuchyňským provázkem nebo párátkem.
Na pánvi rozehřejte trochu oleje a závitky ze všech stran krátce opečte dozlatova. Opékání není určeno k jejich úplnému propečení, ale vytvoří na slanině a povrchu masa chuťově výraznou kůrku. Opečené závitky přendejte do zapékací nádoby.
Troubu předehřejte na 190 °C a závitky podlijte malým množstvím vody. Zapékejte je přibližně 35–40 minut, podle jejich velikosti, dokud nebude maso propečené a slanina pěkně zlatavá. Během pečení je můžete jednou přelít výpekem, aby povrch zůstal šťavnatý.
Upečené závitky nechte několik minut odpočinout a potom z nich odstraňte provázek nebo párátka. Podávejte je s bramborami, bramborovou kaší nebo houskovým knedlíkem a přidejte něco svěžího, například zeleninový salát nebo kyselou okurku. Výpek ze zapékací nádoby můžete přelít přes maso a přílohu.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová