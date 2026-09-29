Zavírat víko toalety před spláchnutím, nebo ne? Hygienicky bezpečná je pouze jedna možnost

Tohle bychom vdechovat rozhodně neměli
Splachování toalety není o pouhém odvádění vody a odpadu do kanalizace. Turbulence uvolní neviditelný oblak aerosolových částí do prostředí, kde mohou proniknout i do výšky 163 cm a vzdálenosti 1,5 m od toalety. Většina se udržuje ve výšce 40 až 100 cm, což odpovídá respirační zóně malých dětí. Výsledky se mohou lišit např. v závislosti na typu toalety.
Pokud aerosoly obsahují mikroorganismy, označují se jako bioaerosoly. Po provedení určitých experimentů se ukázalo, že některé mohou mít průměr menší než tři mikrometry. Jsou tedy dost malé na to, aby je člověk vdechl. Ve vzduchu se přitom drží alespoň 20 sekund po stisknutí tlačítka splachování. Čím více vody se vypustí, tím více aerosolů proniká do okolí. Neznamená to nutně, že by snad každé proplachování mělo automaticky způsobit infekci.
Na veřejných záchodcích je situace horší
Víko toalety se doporučuje před opláchnutím zavřít. Ačkoliv není stoprocentní bariérou, výrazně snižuje množství bioaerosolu, který se dostane do ovzduší. Jednotlivé experimenty naznačují, že zaklapnuté víko může změnit směr šíření mikroskopických kapének a omezit jejich přímý pohyb vzhůru. Částice ale unikají mezerami mezi víkem a mísou a souhrnná analýza nepotvrdila statisticky významný vliv jejich polohy na množství aerosolů ve vzduchu.
Pravidelné čištění toalety, důkladné mytí rukou a větrání pro rozptýlení částic ve vzduchu jsou tak nejspolehlivější cestou ke zdraví. Tvorbu mikrobiální mlhy snížíte zároveň tím, že proplachujete menším množstvím vody – ovšem jen pokud je to stále dostatečné k pečlivému vyčištění mísy. Významnější riziko představuje tento problém v nemocnicích a na veřejných toaletách.
Lepší návyky v koupelně jako účinná prevence
Zahrňte vnější část toalety do své úklidové rutiny. Je snadné dokončit drhnutí mísy a přehlédnout přitom jiné součástky. Věnujte pozornost také oběma stranám sedátka a víka, pantům a podlaze kolem základny. Na toaletu používejte samostatný čisticí hadřík, už ho pak nepoužívejte na umyvadlo, kohoutek či pracovní desku. Na tyto oblasti se lépe hodí čerstvá utěrka z mikrovlákna. Při dezinfekci povrchů nechávejte čisticí přípravek působit celou dobu uvedenou v návodu k produktu.
Na závěr si pořádně umyjte ruce, drhněte je minimálně 20 sekund, včetně mezer mezi prsty a okolí nehtů. Pak se ještě důkladně osušte. Nezapomínejte, že pokud je ve vaší domácnosti někdo nemocný nebo obzvlášť náchylný k infekci, je dodatečná dezinfekce ještě důležitější.
Zdroje článku: zive.aktuality.sk, marthastewart.com, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková