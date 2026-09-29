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Zavírat víko toalety před spláchnutím, nebo ne? Hygienicky bezpečná je pouze jedna možnost

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Možná by vás nenapadlo, že i taková obyčejná věc, jako je splachování toalety, se dá dělat špatně. Dokonce můžete ohrozit zdraví svých nejbližších, když nezvolíte správný postup. Pokud víko necháváte před spláchnutím nahoře, pořádně se nad tím zamyslete.
Zavírat víko toalety před spláchnutím, nebo ne? Hygienicky bezpečná je pouze jedna možnost

Zavírat víko toalety před spláchnutím, nebo ne? Hygienicky bezpečná je pouze jedna možnost

Zdroj: brizmaker / Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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