Závin s mletým masem peču místo klasického oběda a rodina si vždycky přidává. Recept je tak snadný, že ho zvládne každý

Slaný závin s mletým masem a zeleninou patří k domácím jídlům, která mají mnoho podob a snadno se přizpůsobí chuti rodiny. Masová náplň s cibulí, mrkví a rajčaty má plnější chuť, ale nepůsobí těžce. Právě spojení masa a zeleniny dává závinu charakter hlavního jídla, které se hodí k večeři i na stůl při neformálním pohoštění.
Plněná těsta mají v evropské domácí kuchyni dlouhou tradici. Náplně se měnily podle kraje, sezony i toho, co bylo zrovna k dispozici. Vedle masa se často používalo zelí, houby, brambory nebo sýr. Slaný závin tak není recept, u kterého by existovala jediná správná podoba, a prostor pro vlastní úpravy zůstává poměrně velký.
Mrkev se k mletému masu hodí lépe, než by se mohlo zdát. Přidá lehce nasládlou chuť a dobře vyvažuje výraznější rajčatový základ. Ten se zase snese s česnekem, sladkou paprikou, tymiánem nebo trochou chilli. Důležité je jen množství šťávy v náplni. Příliš vlhká směs může způsobit, že těsto ztratí svou příjemnou křehkost.
Zeleninovou část lze obměnit podle sezony. Červená paprika dodá sladkost, žampiony zemitější chuť a cuketa jemnost. Zajímavou variantu vytvoří také trochu strouhaného sýra, například goudy nebo čedaru. Na talíři se závin dobře doplňuje jednoduchým zeleninovým salátem, nakládanými okurkami nebo jogurtovým dipem. Menší plátky se hodí také jako součást studeného pohoštění.
Do mísy prosejte hladkou mouku a přidejte sůl. Přidejte změklé máslo, žloutek a olej a začněte zpracovávat těsto. Podle potřeby přidejte 1–2 lžíce vlažné vody a vypracujte hladké, pružné těsto, které se nebude lepit na ruce.
Těsto několik minut propracujte, aby bylo skutečně pružné a dobře se později rozválelo. Poté ho zabalte do potravinářské fólie a nechte asi 30 minut odpočinout v chladničce. Díky odležení se s ním bude lépe pracovat a při válení se nebude tolik stahovat.
Připravte náplň. Cibuli nakrájejte nadrobno a mrkev nastrouhejte nahrubo. Na pánvi rozehřejte olej, přidejte mleté maso, osolte a opepřete a za občasného promíchání ho opečte, aby se rozpadlo a nebylo uvnitř syrové.
K masu přidejte cibuli a mrkev a několik minut společně opékejte, dokud zelenina nezměkne. Vmíchejte rajčatový protlak a sladkou papriku a ještě krátce prohřejte. Náplň potom nechte trochu zchladnout, protože příliš horká směs by těsto zbytečně změkčila.
Odpočinuté těsto rozválejte na tenký obdélník. Rovnoměrně na něj rozetřete masovou náplň a nechte kolem okrajů několik centimetrů volného místa, aby náplň při zavinování nevytékala. Těsto opatrně zarolujte do závinu a okraje dobře uzavřete.
Závin přeneste na plech vyložený pečicím papírem a podle potřeby ho lehce potřete olejem. Pečte v troubě předehřáté na 190 °C přibližně 40 minut, dokud nebude povrch zlatavý a křupavý. Po upečení nechte závin několik minut odpočinout, aby se náplň při krájení tolik neuvolňovala.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová