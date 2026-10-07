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Zavázané brusle a voda v helmě. Na Gudase v Anaheimu čekalo speciální přivítání

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Radko Gudas se do Anaheimu vrátil sotva pár měsíců poté, co tam ještě nosil kapitánské céčko, a bývalí spoluhráči mu rychle připomněli, že na něj nezapomněli. Velezkušený obránce našel pevně svázané tkaničky u bruslí a v helmě vratce položený kelímek s vodou. V neděli už ale šla legrace stranou, poprvé se proti Ducks postavil v dresu Floridy.
Zavázané brusle a voda v helmě. Na Gudase v Anaheimu čekalo speciální přivítání

Zavázané brusle a voda v helmě. Na Gudase v Anaheimu čekalo speciální přivítání

Zdroj: Florida Panthers
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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