Zavázané brusle a voda v helmě. Na Gudase v Anaheimu čekalo speciální přivítání

Ovečkin stihne start sezony. Bez jediného přípravného zápasu vyrazí rovnou na šampiony
- Gudas strávil v Anaheimu tři sezony, v poslední byl kapitánem a pomohl Ducks poprvé od roku 2018 do play off.
- V létě podepsal šestiletou smlouvu s Floridou Panthers, kde už působil mezi lety 2020 a 2023.
- Ducks upozorňují na jeho fyzickou hru, mladý obránce Jackson LaCombe ale zároveň vyzdvihuje, jak moc mu Gudas pomohl v rozvoji.
První návštěva Gudase v kabině hostů na tréninkovém stadionu Anaheimu naznačila, že vztahy s bývalými spoluhráči zůstaly dobré. Někdo mu utáhl tkaničky bruslí k sobě a do helmy nastražil kelímek s vodou.
"Jen takové drobnosti, které to dělají trochu zábavnější. Jsem si docela jistý, že vím, kdo to udělal," smál se šestatřicetiletý český bek. Konkrétního pachatele ale neprozradil.
Gudas přišel do Anaheimu před třemi sezonami a postupně se stal důležitou postavou mladého mužstva. V minulé sezoně dokonce převzal kapitánské céčko a Ducks se s ním poprvé od roku 2018 probojovali do Stanley Cup Playoffs.
V prvním kole vyřadili Edmonton Oilers v šesti zápasech, následně ve stejné porci utkání nestačili na Vegas Golden Knights.
V létě ale přišel další přesun. Gudas 1. července podepsal víceletý kontrakt s Floridou a vrátil se tak do klubu, jehož barvy hájil už mezi roky 2020 a 2023. A pouhé tři zápasy nové sezony stačily k tomu, aby ho program NHL poslal zpátky do Anaheimu.
Ještě před pár měsíci byl kapitánem Ducks
"Rozhodně je to trochu zvláštní. Ještě před pár měsíci jsem na sobě měl oranžovou," připustil.
Jeho přínos v Ducks přitom nebyl pouze v hitech a důrazu. Když do Anaheimu přicházel, v obraně potkal mimo jiné devatenáctiletého Pavla Mintjukova a dvaadvacetiletého Jacksona LaComba. Právě druhý jmenovaný na společné období vzpomíná velmi pozitivně.
"Za ty tři roky pro nás znamenal strašně moc. Hlavně pro nás mladší, kteří jsme se od něj mohli učit. Choval se k nám skvěle," řekl LaCombe.
S Gudasem nastupoval během jeho první sezony převážně v jedné dvojici a oceňuje především schopnost českého veterána číst hru a usměrňovat jeho ofenzivnější styl.
"V zápase je čas a místo, kdy můžete útočit nebo něco risknout. On ale skvěle věděl, kdy je správná chvíle, a vždycky byl pozitivní a chtěl pro vás to nejlepší. Takoví hráči jsou vzácní," chválil.
Gudas je ovšem v celé NHL známý především svou fyzickou hrou. Během patnáctileté kariéry byl pětkrát suspendován, naposledy dostal pětizápasový trest za zákrok kolenem na Austona Matthewse, kterému březnové zranění ukončilo sezonu.
Trenér Floridy Paul Maurice ale upozorňuje, že pověst tvrďáka někdy zastíní ostatní části jeho hry. "Některé jeho hity samozřejmě přitáhly pozornost kamer. Ale 90 až 95 procent jeho hry je jednoduše o tom, že je to kvalitní zkušený obránce, který velmi dobře čte hru," bránil ho.
Pro Gudase měl návrat zvláštní význam i kvůli kapitánské roli, kterou označil za jednu z největších poct své kariéry. Anaheimu navíc věští světlou budoucnost.
"Je to mladý, talentovaný a rychlý tým. Ti kluci mají už na začátku kariéry všechny potřebné nástroje, takže je velmi zábavné je sledovat a je zajímavé proti nim hrát," uzavřela defenzivní ikona Panthers.
P.S.: Dostálův Anaheim nakonec porazil Gudasovu Floridu 3:2 po prodloužení, když o výhře Ducks rozhodl 46 sekund před jeho koncem v přesilovce Mikael Granlund. Domácí dvakrát poslal do vedení Cutter Gauthier, jenž zaznamenal dva góly a asistenci, zatímco Leo Carlsson třikrát asistoval. Panthers zachránil prodloužení při hře bez brankáře Brad Marchand, který v sezonním debutu vyrovnal necelé dvě minuty před koncem třetí třetiny. Lukáš Dostál přispěl k jedenáctému domácímu vítěznému vstupu Anaheimu do sezony v řadě 29 zákroky.