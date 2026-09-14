Zavařená rajčata bez cukru, soli i octa: Stačí vroucí voda a 15 minut. Po roce chutnají, jako byste je právě utrhli z keře

Doba, kdy rajčata začnou zrát, se neúprosně blíží. A každá správná hospodyňka si jistě již láme hlavu s tím, jak nejlépe uchovat rajčata, která se nestihnou zkonzumovat. Rajčata patří neodmyslitelně ke každému létu a
jsou hojně využívána ve studené i teplé kuchyni. Recepty obsahující rajčata využívá snad každá světová kuchyně a vy si tam můžete klidně pochutnat i na exotických receptech. Někdy už ale i rajčata začnou přerůstat přes hlavu a pak se nabízí způsoby, jak je efektivně zpracovat tak, aby vydržela co nejdéle. Rajčata proti nemocem
Rajčata bezesporu prospívají zdraví. Jako potravina s minimem kalorií je rozhodně vhodná při redukčních dietách,
díky obsaženému antioxidantu lykopenu je jejich častá konzumace vhodná jako prevence před vznikem rakoviny. Také ale snižují krevní tlak, zachovávají kosti silné a snižují hladinu cholesterolu.
Nemalý podíl mají i na bystrém zraku. Díky obsahu vitaminu A, E a C a také antioxidantů jako jsou lutein či lykopen chrání oči před vznikem šedého zákalu a makulární degenerace.
Jeho zařazení do jídelníčku je tedy rozhodně správným rozhodnutím. Chcete-li trochu experimentovat, můžete si vypěstovat i divoké rajče, které vyniká nejen svou chutí, ale i svou velikostí. Každý plod váží jen necelé 3 gramy a je tedy velikostně stejné, jako větší rybíz. Proč se rozhodnout pro zavařená rajčata
Spousta zeleniny má velkou výhodu, že je možné je zamrazit. Například
nadměrnou úrodu cukety můžete uchovávat v mrazáku klidně až do další sezóny, u rajčat to ale bohužel možné není a je tedy nutné přemýšlet nad jinými způsoby. Nabízí se konzervace, která je k plodině šetrná a navíc si uchová svou chuť, strukturu i cenné vitamíny. Následující recept je navíc velmi jednoduchý a nevyžaduje přidání cukru, soli, octu, ani dalšího konzervantu. Zdroj fotografie: Piqsels Na přípravu budete potřebovat: 2 kg čerstvých rajčat 1,2 litrů vody Postup přípravy: Rajčata dobře opláchněte a osušte papírovou, nebo čistou bavlněnou utěrkou. Nakrájejte je na malé kousky a vložte do předem vyčištěných zavařovacích sklenic. Sklenice zalijte vroucí vodou a nechte odstát po dobu 15 minut. Zavařovací sklenice uzavřete dobře umytými a sterilovanými víčky. Sklenice dobře zabalte do deky nebo utěrek a nechte vychladnout. Sklenice neotáčejte dnem vzhůru. Po vychladnutí přesuňte sklenice například do spíže, kde uchováváte další zavařeniny.
Takto zavařená rajčata pak můžete libovolně použít do pokrmů a budou jako čerstvá po velmi dlouhou dobu. Dobrou chuť!
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři