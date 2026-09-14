Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Zavařená rajčata bez cukru, soli i octa: Stačí vroucí voda a 15 minut. Po roce chutnají, jako byste je právě utrhli z keře

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nadměrná úroda rajčat je sice krásná událost, na druhou stranu vyvstává otázka, co s nimi. Zkuste je jednoduše zavařit, pochutnávat si na nich pak můžete ještě dlouho po sklizni.
Zavařená rajčata bez cukru, soli i octa: Stačí vroucí voda a 15 minut. Po roce chutnají, jako byste je právě utrhli z keře

Zavařená rajčata bez cukru, soli i octa: Stačí vroucí voda a 15 minut. Po roce chutnají, jako byste je právě utrhli z keře

Zdroj: Foto: Pixabay
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Manganistan draselný na rajčata funguje, ale jen jako postřik přímo na plody. Většina zahrádkářů ho míchá do zálivky a diví se, proč nečervenají
Manganistan draselný na rajčata funguje, ale jen jako postřik přímo na plody. Většina zahrádkářů ho míchá do zálivky a diví se, proč nečervenají
Jód z lékárny za pár korun ochrání rajčata před plísní a plody narostou až na půl kila. Stačí čtyři kapky do konve jednou týdně
Jód z lékárny za pár korun ochrání rajčata před plísní a plody narostou až na půl kila. Stačí čtyři kapky do konve jednou týdně

Vhodným hnojením můžete i teď rajčata popohnat k bohaté úrodě. Díky jódu jim dopřejete dostatek živin a...

Slepice na zahradě sežerou slimáky i klíšťata, ale jedna chyba vám zahradu změní v holou pláň plnou děr
Slepice na zahradě sežerou slimáky i klíšťata, ale jedna chyba vám zahradu změní v holou pláň plnou děr

Tři nosnice na čerstvě zamulčovaném záhonu dokážou za odpoledne rozhrabat řádky salátu, které jste...

Přelité muškáty skomírají a lidé je přesazují. Stačí přitom položit květináč na starý novinový papír a kořeny se vzpamatují
Přelité muškáty skomírají a lidé je přesazují. Stačí přitom položit květináč na starý novinový papír a kořeny se vzpamatují

Letošní léto v Česku přineslo kombinaci, která balkonovým pelargoniím mimořádně nesvědčí. Podle ČHMÚ byl...

Srbové rajčata na zimu vůbec nevaří. Semelou je za studena a přidají jednu přísadu, kterou většina Čechů nezná
Srbové rajčata na zimu vůbec nevaří. Semelou je za studena a přidají jednu přísadu, kterou většina Čechů nezná

Na srbských receptových portálech se každé léto vrací návod, jemuž se říká „mleveni paradajz bez...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.