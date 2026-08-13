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Zatmění Slunce nadchlo i na Hané. Na kopce vyrazily davy, fotky zaplavily sítě

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Připravit speciální brýle nebo svářečské sklo a vyrazit na kopec, Svatý Kopeček nebo jinou vyvýšenou lokalitu. Takový program si na středeční večer připravilo mnoho lidí nejen na Hané, kteří se vydali pozorovat vzácný jev částečného zatmění Slunce. Měsíc zakryl až přibližně 85 procent naší nejbližší hvězdy.
Zatmění Slunce nadchlo i na Hané. Na kopce vyrazily davy, fotky zaplavily sítě

Zatmění Slunce nadchlo i na Hané. Na kopce vyrazily davy, fotky zaplavily sítě

Zdroj: Hanácká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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