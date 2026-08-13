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Zatmění Slunce lákalo stovky lidí. Podívejte se na fotky čtenářů Jihlavské Drbny

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Středeční podvečer přinesl jedinečnou podívanou. Výrazné částečné zatmění Slunce pozorovaly stovky lidí, scházely se zejména na kopcích po celé Vysočině.
Zatmění Slunce lákalo stovky lidí. Podívejte se na fotky čtenářů Jihlavské Drbny

Zatmění Slunce lákalo stovky lidí. Podívejte se na fotky čtenářů Jihlavské Drbny

Zdroj: Jihlavská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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