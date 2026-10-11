Zastupitelstvo se přeskládá. Místo ODS dominuje Naše Česko, ANO ztratilo a SPD končí

Až se poprvé sejde nové zastupitelstvo Českých Budějovic, bude vypadat výrazně jinak než v předešlých letech. Podle konečných výsledků Českého statistického úřadu vyhrálo hnutí Naše Česko s 29,57 procenta hlasů a získalo 15 mandátů. Následují Občané pro Budějovice a Starostové s devíti křesly (17,39 %), ANO s osmi (16,16 %), Piráti a Budějčáci s podporou Zelených se šesti (11,51 %), ODS se čtyřmi (7,74 %) a Společně pro Budějovice, tedy lidovci s TOP 09, se třemi (6,77 %).
ODS, ANO a SPD dohromady ztratily 21 křesel. Rozdělily si je Naše Česko, Občané pro Budějovice se Starosty a Piráti.
|Uskupení
|2022
|2026
|Rozdíl
| Naše Česko
| –
| 15
| nové
| Občané pro Budějovice (2026 se Starosty)
|6
|9
| +3
| ANO
|13
| 8
| −5
|Piráti (2026 s Budějčáky a Zelenými)
| 3
| 6
| +3
| ODS
| 16
|4
| −12
| Společně pro Budějovice (KDU-ČSL, TOP 09)
| 3
| 3
| 0
| SPD
| 4
| 0
| −4
Modří zastupitelé pod novou značkou
Největší proměnou je výměna nejsilnějšího klubu. Před čtyřmi lety vyhrála ODS s 29,35 procenta a 16 mandáty. Letos získalo Naše Česko téměř totožný podíl, rozdíl je jen dvě desetiny procentního bodu. Hnutí vzniklo po odchodu hejtmana Martina Kuby z ODS a přešla do něj řada budějovických zastupitelů ODS včetně primátorky Dagmar Škodové Parmové.¨
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Velkou část tváří, které usednou na místa vítěze, tak voliči znají. Změnila se jen barva dresu. Výsledek naznačuje, že voliči šli spíš za konkrétními lidmi než za stranickým logem. „Jsme samozřejmě malé hnutí, které nemůže v tuto chvíli konkurovat všem velkým stranám, které jsou na politické scéně 20 nebo 30 let. Vypadá to, že i v Českých Budějovicích jsme dokázali svoji pozici po čtyřech letech obhájit a zvítězit,“ řekl hejtman Martin Kuba (Naše Česko).
Společně s původní ODS budou mít v zastupitelstvu dohromady 19 lidí, o tři víc než ODS v roce 2022. Vzájemně ale mají k přátelství daleko. Lídr ODS Jan Teplý spolupráci s Naším Českem v kampani rázně odmítal.
„Bylo pro nás někdy velmi problematické vůbec ustát ten tlak, který byl zaměřený proti nám. Proti Našemu Česku, proti mně, proti našemu předsedovi,“ popsala primátorka Dagmar Škodová Parmová atmosféru předvolebních debat s tím, že se určitě propíše i do povolebního vyjednávání.
ANO přichází o pět křesel
Druhým velkým poraženým je ANO. Před čtyřmi lety mělo 13 zastupitelů a bylo druhou nejsilnější silou. Nyní jich bude mít osm a propadlo se na třetí místo. „Cítím velké zklamání, protože samozřejmě očekávání byly vyšší. Počítali jsme, že bychom mohli atakovat hranici, kterou jsme měli minule, tedy nějakých 24 procent. Předpokládal jsem, že se s Naším Českem budeme tahat o první místo, a třetí místo je ještě horší, než jsem předpokládal,“ přiznal lídr Viktor Lavička.
V roce 2022 měly ODS a ANO dohromady 29 mandátů, tedy pohodlnou většinu. Letos jich mají jen 12.
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Posilují Občané, Starostové a Piráti
Na druhé straně stojí uskupení, která svou pozici posílila. Občané pro Budějovice měli dosud šest zastupitelů. Letos kandidovali společně se Starosty, kteří v roce 2022 samostatně neprošli, a dohromady obsadí devět míst. „Za cíl jsme si dali dvouciferný počet mandátů, což se nám téměř podařilo, takže nás to samozřejmě těší, i ta vzestupná tendence,“ řekl lídr kandidátky Tomáš Chovanec. Petr Vodrážka za Starosty ocenil hlavně posun v pořadí: „Je to pro nás úspěch, hlavně to, že jsme překonali hnutí ANO a skončili jsme druzí.“
Počet zastupitelů zdvojnásobili Piráti, kteří tentokrát kandidovali s Budějčáky a s podporou Zelených. Jejich klub vzroste ze tří na šest členů. Hejtman v kampani mluvil o volbách jako o „vysvědčení“ od voličů a lídr Pirátů Pavel Tůma výsledek čte jako vzkaz právě jemu: „Většina aktuálně opozičních stran dosáhla lepších výsledků, takže je to spíš vysvědčení pro Martina Kubu,“ sdělil redakci. Lidovci s TOP 09 si udrželi tři křesla.
SPD odchází
Ze zastupitelstva naopak mizí SPD. Dosud měla čtyři zastupitele, letos získala jen 3,67 procenta. Neuspěli ani Motoristé a Svobodní (3,08 %) a koalice PRO BUDĚJCE (4,06 %). Ostatní strany to vítají. „Nerad někomu přeju něco špatného, ale to, že se tam nedostaly extremistické strany, nám hrozně ulehčilo způsob jednání,“ řekl Vodrážka. Podobně to vidí Chovanec: „Žádná nedemokratická strana typu Motoristů a SPD se tam nedostane, takže naštěstí tenhle problém řešit nebudeme muset.“
Volební účast dosáhla 40,75 procenta, o půldruhého procentního bodu víc než v roce 2022.
Osm hlasů do většiny
Nové rozložení sil určuje i povolební matematiku. Pro většinu je potřeba 23 hlasů a Naše Česko jich má 15. Chybí mu tedy osm a přesně tolik má ANO. Občané pro Budějovice se Starosty mají devět. Vítězi se tak nabízejí dvě koalice o dvou členech: s ANO by mělo nejtěsnější možnou většinu 23 hlasů, s Občany a Starosty 24 hlasů. Ostatní varianty by vyžadovaly tři partnery.
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Koalice bez vítěze by musela spojit ANO, HOPB se Starosty a k tomu buď Piráty, nebo ODS s lidovci a TOP 09.
Naše Česko zatím partnera nejmenuje. „My jako vítězové nebudeme vyrážet, necháme si čas na rozmyšlenou a uvidíme s čím nás osloví ostatní,“ řekla primátorka. Otázku, zda je partnerem ANO, označila za předčasnou a nevyloučila ani ODS: „Pan Teplý je to jedinec, není to celá strana. Uvidíme, s čím přijdou.“ Ostatní čekají na první krok vítěze. „My nejsme ti, kteří jsou na tahu,“ řekl Lavička. Piráti chtějí na radnici a Starostové nikoho nevylučují. „Když koukám na ty výsledky, myslím si, že to budou jednání dost dlouhá,“ odhadl Vodrážka.