Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zastupitelstvo se přeskládá. Místo ODS dominuje Naše Česko, ANO ztratilo a SPD končí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Budějovické zastupitelstvo čeká výrazná proměna. Ze 45 křesel jich 21 přejde k jinému uskupení. Nejsilnějším klubem bude s 15 mandáty hnutí Naše Česko. ODS se scvrkne z 16 zastupitelů na čtyři, ANO ze 13 na osm a SPD v zastupitelstvu nebude. Posílili Občané pro Budějovice se Starosty a Piráti.
Zastupitelstvo se přeskládá. Místo ODS dominuje Naše Česko, ANO ztratilo a SPD končí

Zastupitelstvo se přeskládá. Místo ODS dominuje Naše Česko, ANO ztratilo a SPD končí

Zdroj: Tomáš Souček
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 10:00

Reklama
Další články z Budějcká Drbna
Jihočeši v referendech odmítli větrné elektrárny, spalovny i opravu silnice
Jihočeši v referendech odmítli větrné elektrárny, spalovny i opravu silnice
Naše Česko boduje i v boji o Senát. Tomáš Fiala obhájil post už v prvním kole
Naše Česko boduje i v boji o Senát. Tomáš Fiala obhájil post už v prvním kole

Volba o senátorský post v Jihočeském kraji se obejde bez druhého kola. Tomáš Fiala, kandidující za Naše...

Střelák: Insolvenční řízení a špička tabulky. Dvě tváře budějovického Dynama
Střelák: Insolvenční řízení a špička tabulky. Dvě tváře budějovického Dynama

Dynamo čelí insolvenčnímu řízení a mezi věřiteli figuruje i bývalý kapitán a trenér Jiří Kladrubský....

Většina okrsků je sečtena. Drtivě zvítězilo Naše Česko, zklamání ve štábu ANO
Většina okrsků je sečtena. Drtivě zvítězilo Naše Česko, zklamání ve štábu ANO

Komise na jihu Čech sčítají hlasy. V Budějcích dle propočtu zvítězilo Naše Česko, druhé místo pravděpodobně...

Bonbony ve volební místnosti i počmáraná vlajka. Volby na jihu narušily drobné incidenty
Bonbony ve volební místnosti i počmáraná vlajka. Volby na jihu narušily drobné incidenty

Volby na jihu Čech se obešly bez vážnějších problémů, policisté ale řešili několik drobných incidentů. Na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

Všechny články tohoto autora →
Budějcká Drbna
Další články z kategorie Jihočeský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníJihočeský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.