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Zastřeleného muže u hřbitova identifikovaly otisky prstů. Podle matriky byl ale už dva roky mrtvý

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Dennívýzva
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Nález těla u hřbitova na Novopacku odstartoval složité vyšetřování. Kriminalisté brzy zjistili, že zavražděný muž figuruje na dvou úmrtních listech.
Hřbitov v Nové Pace

Hřbitov v Nové Pace

Zdroj: FOTO:Petr1888, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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