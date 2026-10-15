Zastrčte tričko jen z 1 strany. Stylistky prozrazují, že to opticky zeštíhlí

Volné tričko přes kalhoty je pohodlné, jenže na fotce z rodinné oslavy z postavy často udělá rovný obdélník bez pasu. Přitom stačí jediný pohyb rukou a obraz se změní. Stylistky tenhle trik doporučují už léta a vyzkoušet ho můžete hned, bez nákupu jediného nového kousku.
Jeden zastrčený cíp a silueta je jiná
Celé kouzlo stojí na tom, že do kalhot nebo sukně zasunete jen menší kus látky, a to buď kousek stranou od středu, nebo rovnou na jednom boku. Ostatní látka zůstává venku a volně padá dolů. Linie pasu je tak trochu vidět, a přitom kolem bříška zůstává dost vzduchu a nic se na něj nelepí.
Druhá, nezastrčená strana pak splývá dolů a přirozeně zakrývá oblast, kterou zrovna nechcete zdůrazňovat. Výsledek působí ležérně a zároveň upraveně.
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Když lem visí až doprostřed boků, rozdělí postavu vodorovnou čárou níž, než nohy skutečně začínají, a ty pak vypadají kratší. Jakmile se část lemu schová do pasu, je vidět, kde nohy opravdu začínají, a celá postava se opticky protáhne.
Příbuzný trik proslavil Tan France, módní expert z pořadu Queer Eye na Netflixu. Jeho „french tuck“ spočívá v tom, že se do kalhot zasune jen přední díl trička, uprostřed nebo kousek stranou. Jak shrnul magazín Netflix Tudum, France tvrdí, že tahle úprava vyvažuje proporce a nohy díky ní vypadají delší a štíhlejší. Variantě, kdy zastrčíte jen jednu stranu, se v angličtině často říká „half tuck“.
Podobně to vidí i stylistka celebrit Morgan Greer Lipsiner. Pro magazín Coveteur popsala, že takový drobný zásah dodá celému outfitu upravenější vzhled a srovná proporce postavy.
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Postup zvládnete ve třech krocích:
Vyberte si stranu, která vám přijde přirozenější. Lem vezměte zhruba v místě kyčelní kosti a do pasu zasuňte jen jeho spodní okraj. Zastrčenou část pak lehce vytáhněte zpátky nahoru, aby nad pasem vznikl měkký přesah a celé to vypadalo přirozeně.
U košile je potřeba jeden krok navíc. Zapnutá až dolů se při zastrkování na boku zmuchlá, proto nejdřív rozepněte jeden až dva spodní knoflíky. Do kalhot pak putuje jen díl na vybraném boku a protější cíp visí přes pas.
Autorka módního newsletteru Ro Brahmand popsala, že jí upravený lem při pohybu nedržel, a tak si ho na boku vyhrnuje a zajišťuje zavíracím špendlíkem. Kdo nerad cokoliv připíná, může cíp na boku prostě svázat do malého uzlíku.
Přečtěte si také: Zahrádkáři varují: chyby s listím dělá na podzim skoro každý. Na jaře pak trávník nezazelená Když zastrčený lem při pohybu nedrží, dá se cíp místo zastrčení svázat do malého uzlíku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Které tričko a kalhoty se hodí
Nejlépe se chovají tenčí a volnější materiály, protože se samy hezky nařasí. Vyzkoušejte to s obnošeným bavlněným tričkem, splývavou viskózovou halenkou nebo lehkou lněnou košilí. Tričko, které těsně obepíná tělo, nemá z čeho udělat volný přesah, takže zastrčený cíp na něm vypadá spíš jako nedopatření.
Dole se osvědčí spodní díl se středně vysokým až vysokým pasem. Skvěle vypadají třeba kalhoty s puky, mom džíny nebo áčková sukně ke kolenům. Kalhoty s nízkým pasem naopak raději vynechte. Zastrčený cíp na nich skončí až dole na bocích a nohy pak působí kratší.
Kdy trik spíš uškodí
Hrubý pletený svetr nebo tunika z tlusté látky se do kalhot vejdou jen ztěžka a nad pasem po nich zůstane nevzhledný val. Pokud u nich na zastrčení trváte, schovejte za pas jen pár centimetrů lemu. Jinou možností je nechat je volně a v pase je stáhnout širokým páskem.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Část oblečení Hodí se Spíš uškodí Vršek tenčí a volnější materiály: obnošené bavlněné tričko, splývavá viskózová halenka, lehká lněná košile tričko těsně obepínající tělo; hrubý pletený svetr nebo tunika z tlusté látky (u nich schovejte za pas jen pár centimetrů lemu, nebo je nechte volně s páskem) Spodní díl středně vysoký až vysoký pas: kalhoty s puky, mom džíny, áčková sukně ke kolenům kalhoty s nízkým pasem (zastrčený cíp skončí dole na bocích a nohy působí kratší)
Tenhle styling má i své kritiky. Části módních komentátorů připadá ledabylý. Protože vás lidé během dne vidí ze všech stran, prohlédněte se v zrcadle i z profilu a zezadu. Teprve pak poznáte, jestli vám zastrčený cíp opravdu sluší.
Zdroje: https://coveteur.com/side-tuck-trend, https://netflix.com/tudum/articles/queer-eye-french-tuck-history, https://maxineswim.com/blogs/news/french-tuck-women, https://thewestcoastreader.com/how-to-french-tuck-or-half-tuck/, https://zena-in.cz/clanek/jak-se-oblect-kdyz-mate-vetsi-brisko-ale-nechcete-nosit-volne-pytle-jsou-strihy-ktere-umi-postavu-krasne-vytvarovat, https://putthison.com/tan-france-and-the-half-tuck/, https://www.marianne.cz/moda/mate-ve-skrini-vytahane-tricko-styliste-by-ho-nevyhodili-staci-par-chytrych-triku-a-bude-vypadat-dokonale-9293f, https://www.marianne.cz/moda/zastrcte-si-kosili-spravne-ctyri-zpusoby-jak-naaranzovat-top-do-kalhot-pro-stihlejsi-trendy