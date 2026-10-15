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Zastrčte tričko jen z 1 strany. Stylistky prozrazují, že to opticky zeštíhlí

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Dennívýzva
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Volné tričko přes kalhoty je pohodlné, jenže na fotce z rodinné oslavy z postavy často udělá rovný obdélník bez pasu. Přitom stačí jediný pohyb rukou a obraz se změní. Stylistky tenhle trik doporučují už léta a vyzkoušet ho můžete hned, bez nákupu jediného nového kousku. Jeden zastrčený cíp a silueta je jiná Celé kouzlo stojí […]
Zastrčte tričko jen z 1 strany. Stylistky prozrazují, že to opticky zeštíhlí

Zastrčte tričko jen z 1 strany. Stylistky prozrazují, že to opticky zeštíhlí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 03:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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