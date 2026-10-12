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Zásoby vám nepomohou. Odbornice prozradila, co skutečně potřebujete k přežití apokalypsy

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Zásoby jídla vám možná koupí čas, ale skutečnou záchranu v apokalypse představují dovednosti, které si můžete osvojit už dnes. Expertka na environmentální bezpečnost radí, na co se zaměřit.
Zásoby vám nepomohou. Odbornice prozradila, co skutečně potřebujete k přežití apokalypsy

Zásoby vám nepomohou. Odbornice prozradila, co skutečně potřebujete k přežití apokalypsy

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 11:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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