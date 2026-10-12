Zásoby vám nepomohou. Odbornice prozradila, co skutečně potřebujete k přežití apokalypsy

Hory konzervovaných potravin a litry balené vody. Myslíte si, že s tím přežijete? Nejspíš jen pár týdnů. Podle Dr. Kezie Barkerové z univerzity Liverpool John Moores takový přístup dlouhodobě nefunguje. Hromadění zásob má své limity a velká taška plná nástrojů k přežití je k ničemu, pokud nevíte, jak je správně používat.
Proč dovednosti překonají zásoby
Dr. Barkerová, která se dlouhodobě věnuje studiu veřejné reakce na environmentální hrozby, strávila roky pozorováním online komunit takzvaných "prepperů". Tito lidé se vážně obávají zhroucení civilizace a v diskuzních fórech řeší strategie a vybavení potřebné k přežití.
Vedle debat o ideálních konstrukcích krytů členové často rozebírají své takzvané dovednosti pro zombie apokalypsu. Jde o schopnosti, jimiž by v případě apokalypsy zajistili přežití sobě i své MAG – skupině vzájemné pomoci. Mezi preppery koluje oblíbené přísloví: Čím více vědomostí a dovedností máte, tím méně vybavení musíte nosit s sebou.
Přitom nemusíte být zarytým prepperem, abyste užitečné znalosti začali budovat. Některé z nich se vám mohou hodit i v případě, že svět zůstane v pořádku.
„Být vynalézavý, přizpůsobivý a mít od všeho trochu je v praxi nejužitečnější dovednost. Pro její rozvoj je ideální začít kurzem první pomoci,“ vysvětluje Dr. Barkerová pro Daily Mail.
„První pomoc vám nedá jen základní zdravotnické znalosti, ale především schopnost zachovat klid v nouzové situaci, vyhodnotit prostředí a stanovit priority dalších kroků,“ dodává odbornice. „První pomoc je navíc dovednost, která je zásadní i v případě, že apokalypsa nikdy nenastane.“
Pěstování, konzervování a návrat k tradici
Pokud skutečně nastane den zúčtování, jedním z největších problémů bude zajištění potravy. Proto Dr. Barkerová doporučuje naučit se pěstovat a konzervovat jídlo. Nemáte-li vlastní zahradu, můžete se připojit ke komunitní zahradě a zjistit, jak produkovat potraviny i na malém prostoru.
I když nemáte možnost pěstovat vůbec nic, tradiční techniky konzervování a nakládání patří mezi nejsnazší hobby, které můžete začít praktikovat a které vám v apokalypse pomůže.
„Tradiční konzervování a nakládání potravin vás naučí vystačit si v časech nedostatku, hospodařit se zásobami a rozlišit, co podléhá zkáze a co lze dlouhodobě skladovat,“ říká Dr. Barkerová.
Sběr rostlin a umění řezbářství
Sběr planě rostoucích jedlých druhů je fascinující koníček, který se hodí bez ohledu na to, zda svět opravdu skončí. „Sběr divokých rostlin má řadu výhod. Poznáte jedlé druhy ve svém okolí, napojíte se na přírodu, roční období a naučíte se číst přírodní znamení,“ vysvětluje Dr. Barkerová.
„Pobyt v přírodě a napojení na její rytmy funguje jako balzám proti ekologické úzkosti a motivuje lidi k péči o životní prostředí,“ doplňuje expertka.
A konečně, třebaže to nezní příliš okázale, prosté umění vyřezávání lžic může být v zombie apokalypse zásadní dovedností. Možná nebudete potřebovat nekonečné zásoby lžic, ale i jiné dřevěné nástroje, třísky na rozdělání ohně nebo náhradní kolíky do stanu se vám určitě budou hodit.
Širší přínos spočívá v tom, že když se naučíte vyřezávat něco jednoduchého jako lžíci, získáte spektrum dovedností použitelných v nejrůznějších situacích.
„Řezbářství vás naučí bezpečné manipulaci s nožem, citu pro materiál a pozornosti k detailu,“ vysvětluje Dr. Barkerová. „Řezbářství vás donutí přemýšlet o tom, jak využít různé materiály k řešení konkrétních problémů, a dodá vám sebevědomí, že si dokážete věci vyrobit sami,“ uzavírá odbornice.
Zdroje článku: dailymail.com, theconversation.com, journals.sagepub.com, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová