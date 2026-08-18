Zašlé těsnění sprchy nemusíte drhnout celé hodiny. Jednoduchý postup mu vrátí čistý vzhled za pár minut

Silikonové těsnění je pružný materiál, který pohltí pohyb konstrukce, ale špatně snáší abraziva, drátěnky a agresivní chemii. Výrobci sprchových koutů i sanitární technici se v jednom shodují: efektivnější než síla ruky je nechat správný prostředek krátce pracovat a pak měkce setřít. Celý postup zabere zhruba deset až dvacet minut a výsledek je viditelný okamžitě, pokud ovšem silikon ještě není na výměnu.
Tři nečistoty, tři různé odpovědi
Klíč k čistému těsnění je rozlišit, s čím vlastně bojujete. Každá vrstva má jiné složení, a proto i jiné řešení.
Mýdlový film, ten matný, kluzký povlak, který se usazuje po každém sprchování. Stačí měkký hadřík nebo neškrábavá houbička s trochou mírného tekutého čističe. Výrobce sanitární keramiky Geberit doporučuje právě tuto kombinaci jako základ každodenní péče. Naneste čistič na hadřík, setřete, opláchněte teplou vodou. Hotovo.
Vodní kámen, bílé mapy a krusty, které zanechává tvrdá voda. Tady pomáhá kyselina citronová. Výrobce armatur hansgrohe ji přímo doporučuje a zároveň varuje před octem: kyselina octová může poškodit chromované povrchy a další materiály v okolí spáry. Prostředek s kyselinou citronovou naneste, nechte krátce působit (maximálně deset minut) a opláchněte. Žádné škrábání.
Povrchová plíseň, drobné černé tečky, které se objevují v místech, kde silikon zůstává dlouho vlhký. Podle německého Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA) funguje na povrchovou plíseň ethanol nebo isopropanol v koncentraci 70 % na suchém povrchu a 80 % na mokrém. Alkohol naneste v malém množství na hadřík, otřete postižené místo a důkladně vyvětrejte. Žádný otevřený oheň, žádné kouření. Proč drhnutí škodí víc než pomáhá
Silikon není cementová spára. Je měkký, elastický a navržený tak, aby vyrovnával drobné pohyby mezi vanou a zdí nebo mezi sklem a podlahou. Když po něm přejedete drátěnkou nebo abrazivním práškem, narušíte jeho hladký povrch. A na poškrábaném, zdrsnělém silikonu se nečistoty i plíseň chytají mnohem snáz.
Výrobci jsou v tomto jednoznační:
Geberit zakazuje abrazivní a agresivní prostředky. Hansgrohe omezuje dobu působení čističe na deset minut a doporučuje nanášet na hadřík, ne přímo na povrch. Schulte, výrobce dveřních těsnění, radí teplou vodu a neutrální čistič, nic víc.
Princip je prostý: nechte chemii pracovat za vás. Krátká doba působení správného prostředku nahradí dvacet minut marného drhnutí. A výsledek je lepší, protože povrch silikonu zůstane nepoškozený.
Co dělat po každém sprchování
Vyčistit těsnění je polovina úspěchu. Druhá polovina je zabránit tomu, aby se problém vrátil za týden. Český Státní zdravotní ústav i německý UBA se shodují na tom, že plísně v koupelně vznikají primárně kvůli vlhkosti, a žádný sprej na světě nenahradí jednoduchou prevenci.
Po každém sprchování stačí čtyři kroky:
Spláchnout zbytky mýdla a šamponu čistou vodou. Stáhnout vodu stěrkou ze stěn i těsnění. Dosušit hrany a kritická místa měkkým hadříkem. Otevřít dveře nebo okno, případně zapnout ventilátor.
SZÚ navíc doporučuje nesušit v koupelně prádlo, protože zvyšuje vlhkost v místnosti a vytváří ideální podmínky pro růst plísní. Kdo tyto kroky dodržuje, výrazně prodlužuje intervaly mezi důkladnějším čištěním. Jak rychle se těsnění znovu zašpiní, závisí na tvrdosti vody, frekvenci sprchování a kvalitě větrání; univerzální číslo neexistuje.
Kdy už čištění nepomůže
Silikonové spáry nejsou věčné. Odborné materiály výrobce spárovacích hmot Sopro je označují jako údržbové, tedy jako prvek, který má omezenou životnost a počítá se s jeho výměnou. Čištění má smysl u povrchových nánosů a začínající plísně. Existují ale jasné signály, že další drhnutí jen oddaluje nevyhnutelné:
Silikon je černý skrz naskrz, ne jen na povrchu. Plíseň se vrací do několika dnů po vyčištění. Materiál je porézní, křehký nebo popraskaný. Těsnění se odchlipuje od podkladu. U dveřních profilů je viditelné trvalé zažloutnutí.
V těchto případech je třeba starý silikon vyříznout a nahradit novým. Sopro přímo uvádí, že při plísni bývá zasažen celý průřez spáry; povrchové otření pak řeší jen to, co je vidět, ne to, co roste uvnitř.
Důležité je také vědět, že chlorové spreje a „protiplísňové“ přípravky nejsou automatická odpověď. UBA upozorňuje, že i usmrcené spory mohou dál vyvolávat alergické reakce a že biocidy mají nevýhody pro člověka i ošetřovaný materiál. Svépomocné odstranění plísně je podle UBA rozumné jen u menšího povrchového napadení; jako orientační hranici uvádí plochu do 0,5 m². Při větším rozsahu nebo u alergiků je lepší přivolat odborníka.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Co budete potřebovat
Žádný speciální sortiment. Vše je běžně dostupné v českých drogeriích:
Měkký hadřík nebo neškrábavá houbička Mírný tekutý čistič s neutrálním nebo vyváženým pH (běžná kategorie v dm i Rossmannu) Prostředek s kyselinou citronovou na vodní kámen Ethanol nebo isopropanol 70–80 % na povrchovou plíseň (k dostání v lékárně) Gumové rukavice Stěrka na sprchový kout
Na cementové spárování mezi dlaždicemi platí jiná pravidla; tvrdší materiál snese i kyselé čističe určené na minerální usazeniny. Silikonová spára takový režim nepřežije bez poškození. Proto je důležité nepřenášet návyky z čištění dlažby na elastické těsnění.
Celý postup se vejde do čtvrt hodiny a nevyžaduje žádnou sílu. Vyžaduje jen rozlišit, co na těsnění vlastně sedí, a sáhnout po správném prostředku místo po drátěnce.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková