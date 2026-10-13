Zašlé stříbrné příbory po babičce mohou opět zářit novotou. Původní lesk jim vrátí jednoduchý domácí postup

Stříbrné příbory jsou ozdobou každé domácnosti, zejména ve svátečním období. Zdobí a doplňují nádobí. Stříbro je nadčasové a nikdy nevyjde z módy, jen se o něj musíte dobře starat.
Stříbrné příbory jsou bezpochyby ozdobou každé domácnosti a klasickou nadčasovou elegancí při večírcích a společných jídlech. Stříbro je považováno za
přírodní antibiotikum, jeho dezinfekční a antibakteriální účinky jsou známy již po staletí, samozřejmě s mírou (v dnešní době se nedoporučuje jíst každé jídlo stříbrnými příbory, ale spíše je používat příležitostně). Jak vyčistit stříbrné příbory domácími metodami? A kam je poté uložit? Proč čistit stříbrné příbory
Bohužel kromě těchto výhod vrstva stříbra na příborech rychle oxiduje a pokrývá se nevzhlednou patinou. Aby se tomuto procesu zabránilo, měly by se stříbrné příbory skladovat na tmavých a suchých místech, neměly by se vzájemně dotýkat a ideální by bylo zabalit je bez přístupu vzduchu, např. do jednorázových fóliových sáčků.
Ovšem nejdůležitější je skladovat je na suchém místě, protože je známo, že vlhkost výrazně urychluje oxidaci stříbrné vrstvy. Po každém jídle je třeba příbory důkladně umýt a otřít do sucha.
Stříbrné a postříbřené příbory by se kvůli agresivním chemikáliím neměly mýt v myčce nádobí. Pomocí domácích prostředků můžete stříbrný povrch příborů účinně zbavit rzi a tmavého povlaku.
Jedlá soda a ocet
Prvním tipem na obnovení lesku stříbrných příborů je použití směsi několika ingrediencí. K přípravě potřebujete litr vody v kombinaci s jednou lžící jedlé sody a octa. Poté
ponořte nádobí do tekutiny a nechte ji čtvrt hodiny působit. Následně ho důkladně opláchněte pod tekoucí vodou a otřete do sucha hadříkem. Jedlá soda má mírně korozivní účinky, takže snadno odstraní rez. Bramborový škrob a voda
Potřebujete pouze půl hrnku bramborového škrobu a malé množství teplé vody. Přísady smíchejte v míse, vznikne hustá hmota. Pomocí houbičky a připravené látky stříbrné příbory vydrhněte a nakonec je umyjte pod tekoucí vodou, vyleštěte a vraťte na místo. Hotovo!
Fotografie: Depositphotos Citronová šťáva
Dalším způsobem čištění příborů je použití citronové šťávy. Zesvětlí ztmavlý stříbrný povrch a účinně odstraní zabarvení. Vymačkejte několik kapek citronové šťávy na suchý hadřík a důkladně vyleštěte stříbrné příbory. Nakonec je otřete do sucha a uložte do zásuvky.
Roztok kuchyňské soli
Dalším prostředkem, který důkladně čistí stříbrné příbory, je kuchyňská sůl. Stačí vyložit hlubokou mísu alobalem, zalít ji vroucí vodou a přidat lžíci soli. Znečištěné nádobí vložte do roztoku a nechte působit dvě hodiny. Nakonec stříbro omyjte a jemně osušte. Voilà!
Jak skladovat stříbrné příbory
Aby stříbrné příbory neztratily svůj lesk, je dobré jim věnovat o něco lepší péči, než kterou věnujete obyčejným příborům každodenního použití. Proto tyto poklady
vždy skladujte na suchém a tmavém místě. Stříbro navíc zabalte do měkkého hadříku a zavřete do krabice. Tím se výrazně prodlouží jeho životnost a zachová se jeho krásný vzhled. Některé stříbrné sady mají svůj vlastní kufřík, proto nádobí odkládejte tam.
Zdroj:
Porady Interia
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Stříbrné příbory po babičce mohou být opět jako nové. Obnovit jejich původní vzhled zvládne každý appeared first on BydlímeÚtulně.cz.