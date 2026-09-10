Zašlé sprchové závěsy zbaví nečistot mimořádně účinné domácí prostředky. Poradí si s nimi lépe než přípravky z obchodu

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Zašlé sprchové závěsy zbaví nečistot mimořádně účinné domácí prostředky. Poradí si s nimi lépe než přípravky z obchoduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Sprchový závěs plní nejen funkci praktickou, ale také estetickou, v koupelně může sloužit jako krásný doplněk. Působením prachu a jiných okolností se ale rychle špiní, a tak je třeba ho vyčistit.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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