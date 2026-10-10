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Zašlé spáry mezi obklady mohou znovu získat původní vzhled. Mistrovský postup funguje bez namáhavého drhnutí

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Aby byla vaše koupelna opět dokonale čistá a zářila jako nová, vyzkoušejte při jejím umývání tyto jednoduché triky. Bez drhnutí a velké námahy jí vrátíte původní lesk. Spáry mezi dlaždicemi poměrně brzy ztrácí svůj původní [...]...
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Vilém Rakoš, SvětKreativity.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 15:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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