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Zásahovka zachránila život muži, který chtěl skočit z mostu. Na své problémy nejste sami, vzkazují policisté

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Dennívýzva
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Blesková akce, skvělý nápad a dokonalé maskování zabránily tragédii. Jihočeští policisté ze zásahové jednotky zachránili na Plášťovém mostě v Českém Krumlově život mladému muži,…
plastovy-most_cesky krumlov

plastovy-most_cesky krumlov

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 07:29

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