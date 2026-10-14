Zasaďte si ho do zahrady místo vřesu. Na podzim oslňuje svou červenou barvou

Muškáty a další nádherné květiny na oknech i v zahradách vystřídaly vřesy a drátovce. Jeden dům však vypadá téměř jako druhý. Pokud se chcete odlišit, můžete letos zvolit originálnější rostlinu než jsou vřesy. Jejím znakem je sytě červená barva a neobvyklý tvar. Jde o kochii, která je také známá jako letní cypřiš. Zaručuji, že se do ní zamilujete na první pohled.
Představujeme vám krásku
Letní cypřiš pochází z jižní Asie a jihovýchodní Evropy. Jde o jednoletou rostlinu, která dorůstá výšky 30 až 100 centimetrů a její listy, které jsou vláknité a svěže zelené, se na podzim zbarvují do zářivě červené. Díky tomu je tato rostlina skutečnou hvězdou podzimní zahrady.
Jestliže jste tak trochu zahradníci na baterky podobně jako já, oceníte, že péče o kochii nevyžaduje žádné specializované znalosti. Rostlina je odolná proti škůdcům. Stačí ji dát na slunné stanoviště do lehce kyselé až neutrální půdy a občas ji zalít. Pozor však na přebytky vody, ty kochie nesnáší. Ve stinných místech se tak může objevit hniloba kořenů.
Můžete sbírat semena
Rostlina kvete od června do září. Květy jsou nenápadné. Po odkvětu se objeví malé, hnědé plody. Zralá semena lze sbírat a použít k množení. Semena se vysévají v březnu pod krycí plochu. Po jarních mrazech je pak možné rostlinku přesadit do zahrady. Pokud chcete vysévat přímo do půdy, pak je vhodný čas v dubnu.
Jde o jednoletou rostlinu, ale dokáže se i hojně vysévat. Pokud najdete správné místo, můžete mít v další sezóně spoustu sazenic. To samozřejmě může být i velká nevýhoda. Nekontrolovaný samovýsev může způsobit, že vám tato kráska zabere více prostoru, než je žádoucí. Proto je dobré seříznout dříve, než semena dozrají.
Co když nemáte zahradu?
Zaujala vás kochie a nemáte zahradu, kam byste si rostlinu vysadili? Nemusíte zoufat. Podobně jako vřesy nebo vřesovce můžete dát letní cypřiš také do květináče. Pak vám může zdobit třeba terasu nebo balkon. Krásně vypadá také u vchodových dveří. V květináči je však třeba dát pozor na odtok vody. Nikdy nenechávejte rostlinu ve vodě stát.
Rostlina vypadá dobře v kombinaci s druhy, kterým se daří na podobných slunných stanovištích. Lze ji kombinovat mimo jiné s levandulí, trvalkami, patagonskou verbenou a rozchodníky. Na podzim lze její červené listy kombinovat také se stříbrolistými rostlinami a okrasnými trávami, čímž dosáhnete zajímavého efektu.
Je jenom červená?
Napadla vás otázka, zda je rostlina opravdu jen červená? Intenzita zbarvení závisí na pěstebních podmínkách. Může se stát, že se její barva změní na růžovou nebo dokonce fialovou. V každém případě je krásná a opravdu velmi výrazná.
Zdroje článku: kobieta.onet.pl, dom.wprost.pl, ogrod.dziennik.pl, www.storicko.cz