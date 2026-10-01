Zásadní změny v sociálních dávkách od října 2026: Mnohé se zvýšily a o jiné může požádat více lidí

Od října se mění životní minimum i některé limity pro získání státní pomoci. Změny se dotknou rodin, pěstounů i lidí se zdravotním postižením.
Na první pohled se zdá, že jde jenom o několik čísel v tabulce. Ve skutečnosti ale životní minimum, které se navyší, funguje jako důležitý parametr řady sociálních pravidel.
Nejde o dávku, kterou člověk automaticky dostává na účet. Podle jeho výše se však v některých případech posuzuje, zda domácnost na podporu dosáhne a jak vysoká může být. Některé částky rostou, jiné klesnou
Od 1. října 2026 se částka pro jednotlivce zvyšuje z 4 860 na 5 500 korun. U první dospělé osoby ve vícečlenné domácnosti půjde o růst z 4 470 na 5 000 korun. Naopak u další dospělé osoby, která není nezaopatřeným dítětem, částka klesne ze 4 040 na 3 750 korun. U dětí se částky nijak nemění.
Nadále činí 2 480 korun pro dítě do šesti let, 3 050 korun pro dítě od šesti do patnácti let a 3 490 korun pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let. Důležitý je především součet částek za celou domácnost. Ten následně vstupuje do výpočtů u některých sociálních podpor.
U pěstounů se vyšší životní minimum promítne přímo do některých výpočtů. Například prarodič pečující o dítě v pěstounské péči bude mít nově při daných podmínkách
nárok na 9 900 korun, zatímco dosud šlo o 8 748 korun. Změna se promítne například do dávky státní sociální pomoci, porodného nebo zvýšení příspěvku na péči u vybraných nízkopříjmových domácností s dětmi. U mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na zvláštní pomůcku se zase posouvají některé příjmové limity.
„Díky částečné změně životního minima dojde u tří dávek k rozšíření okruhu lidí, kteří budou mít nově na pomoc státu nárok. Jde o uvádí Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi a expertka na systém sociální pomoci státu. superdávku, porodné a příspěvek na péči v nízkopříjmových domácnostech s dětmi do 18 let. U dvou dávek dojde k navýšení limitu pro výši dávky, a to u mimořádné okamžité pomoci a u příspěvku na zvláštní pomůcku pro osoby se zdravotním postižením,“
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Změní se také některé limity u mimořádné okamžité pomoci. Při živelné pohromě může maximální částka nově dosáhnout 82 500 korun, tedy patnáctinásobku životního minima jednotlivce. V dalších mimořádných situacích může za stanovených podmínek
souhrnná hranice dosáhnout až 220 tisíc korun za 12 měsíců. MOP však není automatická platba. Úřad práce posuzuje konkrétní situaci žadatele a také to, zda jsou splněny zákonné podmínky. Pomoc může za určitých okolností směřovat například na nezbytné vybavení domácnosti. Fotografie: Pexels
U porodného zůstává podmínkou nízký příjem domácnosti. Rozhodný limit je stanoven jako 2,7násobek životního minima rodiny. Samotné porodné činí 13 tisíc korun při narození prvního dítěte a 10 tisíc při narození druhého. Vyšší životní minimum může pomoci také
rodinám, jejichž dítě potřebuje dlouhodobou péči. U vybraných nízkopříjmových domácností se totiž může příspěvek na péči zvýšit o 2 000 korun. Na změnu dosáhnou rovněž někteří vysokoškoláci. Sociální stipendium je navázáno na příjmovou situaci domácnosti a jeho měsíční výše v roce 2026 činí 5 600 korun, tedy čtvrtinu minimální mzdy. Exekuce se zatím nemění
Na životní minimum jsou navázány také některé výpočty používané při exekucích a insolvencích. Vyšší životní minimum by proto
za běžných pravidel ovlivnilo i nezabavitelnou část příjmu. Změna ale nepřijde okamžitě. Nezabavitelná částka se podle podkladů nebude kvůli říjnové změně přepočítávat během roku; její úprava má nastat až od začátku roku 2027. Na SvětěKreativity.cz jsme psali i o změnách důchodů, které v roce 2027 seniory čekají.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webů
MPSV, MPSV, MPSV, MPSV, MŠMT
Článek
Zásadní změny v sociálních dávkách od října 2026: Mnohé se zvýšily a o jiné může požádat více lidí pochází z webu Světkreativity.