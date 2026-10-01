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Zásadní změny v sociálních dávkách od října 2026: Mnohé se zvýšily a o jiné může požádat více lidí

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Od října se mění životní minimum i některé limity pro získání státní pomoci. Změny se dotknou rodin, pěstounů i lidí se zdravotním postižením.
Muž s penězi v rukou

Muž s penězi v rukou

Zdroj: Fotografie: Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:40

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