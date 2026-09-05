Září na Netflixu: Pokračování hitu o izraelském komandu, nástupkyně Dahmera i Russell Crowe v krimi thrilleru podle skutečnosti

Nové seriály na Netflixu
Seriálové září na Netflixu bude pořádně temné. Jedním z největších lákadel je bezpochyby pokračování vražedné antologie
, které nás zavede do kruté viktoriánské domácnosti, kde se schyluje k brutální vraždě rodičů. Sekera, krev a případ, jenž svého času otřásl celým národem. Tady rozhodně nepůjde o poklidnou podívanou. Velká očekávání vzbuzuje také druhá řada hitu Monstrum: Příběh Lizzie Borden . V gangsterské jízdě od Gentlemani Guye Ritchieho bude chtít Eddie rozšířit svou prosperující říši, a to klidně i bez Bobbyho požehnání. Za pozornost stojí také návrat thrilleru , v němž se Doron zaplete do tajné operace v Marseille, a nizozemský thriller Fauda Dokonalá lež.
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Nadpřirozený thriller
rozehraje boj o život ženy, jež po výbuchu auta upadne do bezvědomí. V krimi thrilleru Kóma Mámení se zase rodinné drama postupně promění v pořádně znepokojivou záhadu. Muž trpící demencí se totiž ocitne mezi podezřelými z vraždy a vesničané budou přesvědčeni, že ho posedl zlý duch. Ještě mrazivější podívanou slibuje hororové drama Mí nešťastní mrtví, v němž schopnost vidět mrtvé rozpoutá události, které zasáhnou tisíce životů.
Na své si přijdou také nadšenci detektivek a psychologických zápletek. Seriál
pošle stárnoucí hereckou hvězdu pátrat po podivné smrti v odlehlém hotelu, kde má podezřelý obličej prakticky každý. Psychologické drama Poslední případ Znám tě zase rozehraje nebezpečnou hru s tajemnou chůvou, jejíž skutečná identita může skrývat nepříjemné překvapení. Napínavé drama Umělá krása ukáže odvrácenou stránku estetické chirurgie a mysteriózní thriller Akademie Minerva spojí drsný svět vojenské školy s pátráním po zmizelém kadetovi. Temnou nabídku nakonec uzavře thriller , ve kterém rodinné tahanice naberou pořádně nebezpečný rozměr. Medúsa
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Netflix samozřejmě v září nevypustí do světa jen temnější seriálové tituly. Z ostatních novinek budí pozornost především pokračování anime
, které vrátí oblíbenou partu do světa děsivých zjevení a podivných tvorů. Fanoušci pirátských dobrodružství si zase přijdou na své s animovaným speciálem Stranger Things: Příběhy z pětaosmdesátého , v němž se Luffy a jeho posádka představí v kostkové podobě. Ještě ujetější jízdu slibuje anime LEGO ONE PIECE Na své si přijdou také milovníci historických a romantických kousků. Historické drama STEEL BALL RUN: JoJova prazvláštní dobrodružství. nabídne příběh ženy, která se v době mexické revoluce snaží prosadit jako lékařka, zatímco dobová minisérie Rozervaná láskou rozehraje osudovou lásku mezi úspěšným obchodníkem a tvrdohlavou aristokratkou. Loutka
Animovaný sitcom
DANG! nabídne sourozenecký chaos, zatímco reality show Earle jde do světa nás nechá nahlédnout do soukromí hvězdy Generace Z. Sportovní nadšence čeká sportovní drama Kormidelnice, stejně jako soutěžní show a MMA show Physical Itálie: Sto statečných Aréna. Kdo zatouží po něčem trochu bizarnějším, může sledovat soutěžní show , která láká na hry přímo ve Wonkově továrně. Už teď si show vysloužila přezdívku „Squid Game pro děti“. Nabídku pak doplní komedie pro náctileté Wonkův zlatý kupón Jiný svět a akční komedie , v níž se bývalý gangster spojí se synem politika a společně se pustí do špinavých tajemství mocných. Čističi Nové filmy na Netflixu
V září budou na Netflixu z filmů převládat komediální tituly. Snímek
Proč jsem se to vlastně ženil? přivede na jednu svatbu hned několik párů, které kromě oslav budou řešit otázku, proč do manželství vlastně vstupovali. K návratu oblíbených postav láká také filmové pokračování seriálu Chci mluvit se svým agentem!, který na ČSFD dosahuje 85 %. V Chci mluvit se svým agentem! Film bude Andréa krátce před natáčením svého prvního filmu zoufale shánět hlavního herce.
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A pořádný trapas slibuje
Tenhle tým letí. V tomto filmu se zdánlivě obyčejný firemní teambuilding pro zaměstnance sýrařské firmy rychle promění v mnohem méně příjemnou záležitost. Romantiku a intimní příběhy pak nabídne romantické drama Příběhy chtíče 3.
Na temnější strunu zahraje kriminální thriller
s UNABOMBER Russellem Crowem, který podle skutečných událostí mapuje cestu Teda Kaczynského od nadaného studenta až k jednomu z nejhledanějších atentátníků v USA. Nadšenci anime se mohou těšit na fantasy Mononoke – Film: Kapitola třetí: Hadí kletba, v němž Lékárník po tragické události čelí zatím nejděsivějšímu protivníkovi. Dokumentární novinky
Sportovní dokument
Neslýchané: Raygun – Zlomená jak šíp nabídne osobní pohled breakdance senzace na olympijský úspěch a následnou vlnu nenávistných reakcí, zatímco Neslýchané: Mr. T nechá legendárního herce a zápasníka zavzpomínat na svou cestu ke slávě a ikonický vzhled. Na zásadní událost moderních dějin se podívá historický dokument Zlomové okamžiky: Generace 11. září, který s odstupem 25 let zkoumá dopad teroristických útoků na celou generaci. Hudební fanoušky určitě potěší dokument Fito Páez: Celý svět v jedné písni, který přiblíží život slavného argentinského rockera. A pokud dáváte přednost skutečným kriminálním příběhům, true crime dokument Vdovec: Dokud nás smrt nerozdělí bude něčím, co by vás mohlo zaujmout.
Zdroje: Netflix