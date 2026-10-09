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Září 2026 se zapsalo mezi nejteplejší v historii. Meteorologové zveřejnili údaje za 252 let měření

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Letošní září přineslo v centru Prahy mimořádně vysoké teploty. Podle nejnovějších meteorologických měření dosáhla průměrná měsíční teplota v pražském Klementinu 17,7 stupně Celsia. Výsledek zařadil letošní září mezi 7 procent nejteplejších za celou dobu sledování, které sahá až do roku 1775. Historické záznamy zároveň ukazují, že ještě výrazně teplejší začátek podzimu zažila Praha před pouhými třemi lety.
Září 2026 se zapsalo mezi nejteplejší v historii. Meteorologové zveřejnili údaje za 252 let měření

Září 2026 se zapsalo mezi nejteplejší v historii. Meteorologové zveřejnili údaje za 252 let měření

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 13:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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