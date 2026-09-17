Zapranému prádlu může vrátit původní vzhled obyčejný bobkový list. Hospodyně místo toho stále opakují stejnou zásadní chybu

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Zapranému prádlu může vrátit původní vzhled obyčejný bobkový list. Hospodyně místo toho stále opakují stejnou zásadní chybuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Obzvlášť nově koupené barevné oblečení nám může při praní způsobit jisté problémy. Nikdy nevíme, co nový barevný kousek v pračce udělá, a proto je dobré znát následující metody.
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Zdroj: Fotografie: Bydlíme Útulně
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Špatné ovzduší v domácnosti představuje riziko. Zlepšit ho však lze pomocí jednoduchých fíglů
Dýchací cesty jsou důležité, a tak je třeba o ně náležitě pečovat. S tím se pojí i kvalita vzduchu v...
Na dvířkách trouby je speciální tlačítko. Mnoho lidí ale neví, jak moc je tato tajná funkce užitečná
Trouba má mnoho skvělých funkcí, které usnadňují manipulaci s ní. Má ale také speciální tlačítko, jež se...
Test znalostí o nakupování za socialismu: 10 otázek připomene, na co se čekalo ve frontách
Dnešní nakupování je pro většinu lidí poměrně jednoduché. Přijdeme do supermarketu, vybereme si z desítek...
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Dnes si při koupi automobilu můžeme vybírat ze stovek modelů různých značek. Za socialismu ale byla situace...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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- Kdo bydlí v domě na útesu, který takřka visí nad stromy, skálou i vodou?
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