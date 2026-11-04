Zapomenutý zvon z roku 1918 nese německý i polský nápis. Po desetiletích se vrací do české obce

Sedm let ležel v márnici. Teď se vrací mezi lidi
Když před sedmi lety dělníci bourali starou evangelickou školu v Hradišti, místní části obce Těrlicko na Karvinsku, narazili na předmět, který tam už dávno nemusel být. Starý kovový zvon připomínal dobu, kdy vesnice vypadala jinak a zdejší krajinou se ještě nesla jeho pravidelná vyzvánění.
Nález ale tehdy nevedl k okamžité obnově. Zvon byl přemístěn do místní márnice naproti hasičské zbrojnici a tam zůstal několik dalších let. Postupně se na něj téměř zapomnělo.
Jeho příběh se znovu otevřel až na jaře roku 2026, kdy dobrovolní hasiči řešili záchranu starší dubové sochy stojící před jejich zbrojnicí. Napadlo je spojit obě záležitosti a vytvořit nové místo, které by připomínalo historii obce i místního hasičského sboru.
Zvon prošel renovací a hasiči pro něj nechali vybudovat pět metrů vysokou modřínovou konstrukci s jehlanovou střechou. Dostala název Floriánova zvonička podle svatého Floriána, tradičního patrona hasičů.
Slavnostní rozeznění bylo naplánováno na sobotu 31. října 2026. Nejde však jen o návrat starého předmětu. Zvon totiž uchovává pozoruhodné svědectví o historii regionu, v němž se během jediného století výrazně měnily státní hranice i politické poměry.
Rok 1918, německá továrna a polský název obce
Zvon je vyroben z ocelolitiny, váží přibližně sedmdesát kilogramů a na výšku i v průměru měří zhruba půl metru. Nejde tedy o monumentální chrámový zvon, ale o poměrně malý výrobek určený pro místní zvonici.
Na jeho povrchu se dochovaly tři důležité údaje. Letopočet 1918, německé označení vítkovických železáren a polský název obce Hradiště, uvedený jako Gmina Grodziszcz.
Právě spojení těchto nápisů dělá ze zvonu zajímavý historický pramen.
Vítkovické železárny patřily už v době Rakouska-Uherska k významným průmyslovým podnikům. Jejich historie sahá do roku 1828 a postupně se staly jedním z nejdůležitějších center hutnictví v regionu. Vedle řady dalších výrobků se zde vyráběly také ocelové zvony.
Podle Davida Kudely z místního hasičského sboru patří nalezený zvon k nejmenšímu typu kostelních zvonů, které vítkovické železárny dodávaly. Podobné výrobky se v okolních obcích používaly i v následujících desetiletích.
Německý nápis odkazuje na podnik fungující v mnohonárodnostním prostředí habsburské monarchie. Polské označení Hradiště zase připomíná jazykovou a kulturní pestrost Těšínska.
Bylo by však chybou z obou nápisů vyvozovat, jaké národnosti byl člověk, který zvon objednal, nebo jakým jazykem mluvila většina tehdejších obyvatel obce. K takovému závěru by byly potřeba další historické doklady.
Nápisy nám přesto umožňují zařadit zvon do doby, kdy se zdejší identita nedala jednoduše popsat dnešními státními hranicemi.
Těšínsko: Krajina, o kterou se po první světové válce vedl spor
Rok 1918 představoval pro Těšínsko zásadní historický zlom. Rozpad Rakouska-Uherska otevřel otázku, kterému z nově vznikajících států bude oblast patřit.
Na Těšínsko si činilo nárok Československo i Polsko. Šlo o hospodářsky důležité území s uhelnými doly, průmyslem a strategickou železniční tratí. Zároveň zde žilo obyvatelstvo různých jazykových a národnostních identit.
Spor postupně přerostl v ozbrojený konflikt. V lednu 1919 došlo k několikadenním bojům mezi československými a polskými jednotkami.
Definitivnější územní řešení přineslo až rozhodnutí spojeneckých mocností z 28. července 1920, kterým bylo Těšínsko rozděleno mezi oba státy. Část regionu, včetně dnešního Těrlicka, připadla Československu.
Zvon nesoucí datum 1918 tak vznikl právě v době, kdy starý politický řád končil a nový ještě nebyl ustálený.
To ovšem neznamená, že byl vyroben jako připomínka vzniku Československa, konce války nebo konkrétního politického rozhodnutí. Nic takového dosud doloženo není.
Jeho význam je jiný. Jako skutečný předmět z posledního roku monarchie nám připomíná prostředí, ve kterém vedle sebe existovaly různé jazyky, náboženská společenství a místní tradice.
Na rozdíl od učebnicových map, které ukazují jednu pevnou hranici, podobné předměty pomáhají pochopit, že každodenní život býval mnohem pestřejší než politické dělení území.
Proč se v roce 1918 vyráběly ocelové zvony?
Na zvonu je zajímavý také materiál, z něhož vznikl.
Tradiční kostelní zvony se po staletí odlévaly především ze zvonoviny, tedy slitiny mědi a cínu. Válečné hospodářství však výrazně zasáhlo i do života kostelů a obcí.
Během první světové války byly v Rakousku-Uhersku a dalších evropských zemích prováděny rekvizice zvonů. Jejich kov se mohl využívat pro válečnou výrobu. Pro řadu obcí znamenaly tyto zásahy ztrátu předmětů, které po generace určovaly rytmus místního života.
Ocelové zvony představovaly jednu z dostupných alternativ. Jejich výroba byla spojena s průmyslovými hutěmi a železárnami, které disponovaly odpovídající technologií.
Podle těrlických hasičů vznikla po první světové válce velká poptávka po nových zvonech. Obce a náboženské komunity se snažily nahradit ty, o které během války přišly.
V případě zvonu z Hradiště ale zatím nemáme doložený původní objednávkový záznam. Nemůžeme proto s jistotou tvrdit, že nahradil konkrétní zvon zabavený během války.
Samotný materiál a letopočet nicméně dobře zapadají do širší historie evropského zvonařství na konci první světové války.
Ocelolitinový zvon z vítkovické továrny tak vypovídá nejen o místní náboženské tradici, ale také o propojení moderního průmyslu s běžným životem obcí.
Z dřevěné zvoničky do školy. A pak na dlouhá léta do zapomnění
Při pátrání po původu zvonu se hasičům podařilo objevit také fotografii jeho někdejšího umístění. Původně visel v samostatné dřevěné zvoničce.
V roce 1930 byla na místním hřbitově postavena nová zděná kaple se zvonicí. Obě stavby nějakou dobu stály vedle sebe. Teprve později byla stará dřevěná zvonička odstraněna a její zvon se dostal do evangelické školy.
Přesné okolnosti tohoto přesunu nejsou zatím známé. Nevíme ani, kdy zvon zazněl naposledy před svým znovuobjevením.
To je ostatně jeden z důvodů, proč mohou být podobné regionální nálezy historicky cenné. Nejde o předměty, které bychom automaticky považovali za vzácné. Nemusí být vyrobené z drahých kovů ani pocházet z dílny slavného umělce. Jejich hodnota spočívá především ve vztahu k místu a lidem, kteří je používali.
Když zvon přestal plnit svou původní funkci, nezmizel okamžitě. Pouze postupně ztrácel své místo v každodenním životě.
Nakonec zůstal uložený ve školní budově, kde jej po mnoha letech nalezli až dělníci při demolici.
Sedmdesát let u hasičů. Jeden muž propojuje minulost se současností
Na sobotu 31. října připravili dobrovolní hasiči v Těrlicku-Hradišti slavnost spojenou se šedesátým výročím otevření jejich současné hasičské zbrojnice.
Samotný sbor je přitom ještě mnohem starší. Vznikl roku 1922, tedy jen několik let poté, co byl historický zvon vyroben.
Pro první slavnostní rozeznění obnoveného zvonu hasiči vybrali svého dlouholetého člena, pana Pastrňáka.
U sboru slouží už sedmdesát let. Před šesti desetiletími měl navíc na starost stavbu právě té hasičské zbrojnice, před níž dnes nová zvonička stojí.
V jediném okamžiku se tak symbolicky setkávají tři různé části místní historie: zvon vyrobený v roce 1918, hasičská zbrojnice otevřená před šedesáti lety a člověk, který se na životě sboru podílí už sedm desetiletí.
Nová Floriánova zvonička vznikla jako masivní modřínová konstrukce. Její návrh hasiči postupně upravovali a samotnou stavbu nechali vyrobit v Bocanovicích. Před svou zbrojnicí ji pak sestavili.
Není to monumentální památník ani významná turistická atrakce. Je to místo, které dobrovolní hasiči vytvořili především pro svou obec.
A právě tím se vlastně vracejí k původní funkci zvonu. Ten totiž dříve nesloužil jako muzejní exponát. Byl součástí života místního společenství.
Zvony kdysi určovaly rytmus celého dne
Dnes máme čas neustále na očích. Ukazují nám ho mobilní telefony, počítače, hodinky i displeje automobilů. Ještě před několika generacemi však zvuk zvonu představoval jeden z důležitých způsobů, jak obyvatelé vesnic a měst vnímali společný čas.
Zvony svolávaly k bohoslužbám, připomínaly významné události a oznamovaly úmrtí členů komunity. V některých místech upozorňovaly také na požár nebo jiné nebezpečí.
Jejich zvuk překračoval hranice jednotlivých domácností. Člověk nemusel být přítomen u kostela ani u zvonice, aby věděl, že se ve společenství něco děje.
V tomto smyslu byly zvony nejen náboženskými předměty, ale také součástí místní komunikační infrastruktury.
Když z obce zmizel její zvon, neztratila jen kus kovu. Změnilo se také zvukové prostředí, na které byli obyvatelé zvyklí.
A právě proto může mít návrat jednoho malého zvonu větší význam, než naznačuje jeho hmotnost nebo peněžní hodnota.
Těrlický nález připomíná dobu, kdy se život obce odehrával v jiných státních poměrech, kdy průmyslové železárny vyráběly zvony pro místní kaple a kdy se důležité zprávy šířily také prostřednictvím jejich hlasu.
Nyní má tento hlas dostat novou příležitost.
Až se obnovený zvon rozezní, nebude možné přesně poznat, kdo jej před více než stoletím poprvé slyšel. Jeho nápisy však stále připomínají místo výroby, někdejší jméno obce i rok, ve kterém vznikl.
Historie totiž nezůstává uchovaná jen v archivech a knihách. Někdy přežije v obyčejné věci, kterou lidé na dlouhá léta odloží — a kterou se další generace rozhodne znovu používat.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Český rozhlas – Dobrovolní hasiči v Těrlicku slaví výročí. V rámci oslav rozezní zapomenutý prvorepublikový zvon, 30. 10. 2026 [2], Český rozhlas – Hasičům na Karvinsku se po desetiletích vrátí zvon, 27. 6. 2026 [3], Slezská univerzita v Opavě – Těšínské Slezsko 1920–2021 [4], Národní archiv – Historie československo-polského sporu o Těšínsko [5], Muzeum Těšínska – Plebiscit 1920 [6], img ai generated