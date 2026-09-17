Zapomenutý recept na vepřová líčka, který ohromil i tchyni – u stolu se jen mlaskalo blahem a pekáč byl prázdný během chvilky

Vepřová líčka patří k těm částem masa, které si musely na své místo v kuchyni trochu počkat. Dříve byla považována za obyčejnou surovinu, která nestála za zvláštní pozornost. Dnes je ale najdeme i v nabídce restaurací a není těžké pochopit proč. Právě líčka mají díky svému složení skvělou vlastnost. Když dostanou dostatek času, promění se v mimořádně křehké maso, které je šťavnaté, plné chuti a krásně měkké.
Na rozdíl od libových částí vepřového obsahují líčka více vaziva a tuku. To může při pohledu na syrové maso působit nenápadně, při pomalém dušení je však právě tato vlastnost jejich největší předností. Vazivo se postupně mění na želatinu a maso díky tomu získává typickou sametovou strukturu. Proto se u líček nevyplatí spěchat. Krátká tepelná úprava jim nesvědčí tolik jako pozvolné vaření, při kterém mají čas změknout a rozvinout svou výraznou masovou chuť.
Tento recept ukazuje, že k výborným vepřovým líčkům není potřeba složitá omáčka ani dlouhý seznam surovin. Mrkev, cibule a několik základních druhů koření vytvoří jednoduchý základ, který nechá vyniknout samotnému masu. Výsledkem je poctivé jídlo, které se hodí k nedělnímu obědu stejně dobře jako na stůl při slavnostnější příležitosti. Pokud jste vepřová líčka zatím míjeli bez povšimnutí, právě tento recept může být dobrým důvodem je vyzkoušet.
Mrkev očistěte a nakrájejte na menší kostičky. Cibuli oloupejte a také nakrájejte nadrobno. Vepřová líčka očistěte od případných přebytečných blan a nakrájejte na větší stejně velké kousky.
Kousky masa lehce osolte, opepřete a ze všech stran obalte v hladké mouce. Přebytečnou mouku oklepejte, aby na mase zůstala jen tenká vrstva. Ta se při opékání zatáhne a později pomůže přirozeně zahustit šťávu.
V širším hrnci nebo hlubší pánvi rozehřejte olej. Vložte vepřová líčka a zprudka je ze všech stran opečte dozlatova, aby se na povrchu vytvořila výrazná opečená vrstva. Maso potom vyjměte stranou.
Do stejného hrnce přidejte nakrájenou cibuli a mrkev. Zeleninu několik minut restujte, aby změkla a lehce zezlátněla. Přidejte nové koření a bobkové listy a krátce vše společně promíchejte.
Vraťte opečená líčka do hrnce a zalijte je horkou vodou. Tekutina by měla sahat přibližně do poloviny masa. Přiveďte vše k varu, potom teplotu snižte na minimum a hrnec přikryjte pokličkou.
Líčka pomalu duste přibližně 2 hodiny, podle potřeby je během vaření jednou nebo dvakrát otočte. Pokud by se tekutina příliš rychle odpařovala, přilijte malé množství horké vody. Maso je hotové ve chvíli, kdy je opravdu měkké a snadno se odděluje vidličkou.
Z hotové šťávy vyjměte bobkové listy a kuličky nového koření. Zeleninu můžete ponechat v omáčce, případně ji podle požadované konzistence částečně rozmačkat vidličkou. Ochutnejte a podle potřeby ještě dosolte nebo opepřete.
Dušená vepřová líčka podávejte nejlépe ihned, přelitá vzniklou zeleninovou šťávou a posypaná nasekanou petrželkou. Hodí se k nim vařené brambory, bramborová kaše, rýže nebo těstoviny.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová