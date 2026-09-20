Zapomenutý recept na tradiční putimský vepřový kotlet – poctivá jihočeská klasika, která si získá každého u stolu

Znáte ten pocit, když chcete rodině k nedělnímu obědu naservírovat poctivý kus masa,
který bude dokonale křehký, plný šťávy a překvapí neobyčejnou náplní? Putimský vepřový kotlet představuje jihočeskou kulinářskou klasiku, která promění obyčejné vepřové maso v opravdový gurmánský zážitek. Tento tradiční pokrm kombinuje rozplývající se vepřovou pečni, pikantní náplň z kvalitní uzeniny a kyselých okurek a výdatnou, poctivě vypečenou šťávu. Výsledkem je syté a mimořádně voňavé jídlo, které pohladí po duši každého milovníka české kuchyně.
Recept své jméno hrdě odvozuje od jihočeské obce Putim, proslavené nejen Good soldier Švejkem, ale především poctivou venkovskou gastronomií. Plnění vepřové pečeně kyselou okurkou a uzeninou vychází z osvědčených postupů měšťanské i lidové kuchyně 20. století, které hledaly způsoby,
jak přirozeně libové maso promastit a dodat mu výrazný chuťový kontrast. Hlavním kulinářským trikem tohoto pokrmu je opečení naplněných kotlet na poctivém másle a jejich následné dlouhé, pomalé pečení pod pokličkou v troubě. Během hodiny a půl pozvolného dušení maso vstřebá šťávu z uzeniny i lehkou navinulost okurek, čímž vznikne neobyčejně křehký celistvý steak s výborným přirozeným výpekem.
Největší předností putimského kotletu je jeho výrazná chuťová harmonie. Pikantní náplň uvnitř zabrání vysušení pečeně a šťáva zahuštěná cibulovým základem dodá pokrmu tradiční hloubku.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát podle toho, co máte v oblibě. Místo klasických párků lze použít kvalitní klobásu, debrecínku či uzenou krkovici pro kouřovější nádech. Do kapsy v masu můžete přidat i proužek kapie nebo trochu strouhaného křenu. Pokrm chutná fantasticky s vařenými brambory přelitými šťávou, nadýchanou bramborovou kaší, ale skvěle ho doplňuje i dušená rýže nebo křupavé hranolky.
Ve středu každé kotlety vytvořte otvor, který naplňte nakrájenými párky a nakládanými okurkami.
Tip: Otvor v masu zafixujte párátkem, aby v něm náplň zůstala.
Maso ochuťte solí, pepřem z obou stran a posypte ho moukou. V pánvi s rozpuštěným máslem poté kotlety smažte 4–6 minut z každé strany.
Maso přendejte do hrnce a do výpeku vmíchejte 100 ml vývaru, který redukujte 3–5 minut. Jakmile se vývar vyvaří, vsypte do pánve nadrobno nakrájenou cibuli, kterou smažte 2–3 minuty.
Cibuli zaprašte moukou a po promíchání ji zalijte zbytkem vývaru. Pokračujte ve vaření 2–3 minuty, směs ochuťte solí, pepřem a následně ji vlijte do hrnce s masem.
Hrnec zakryjte pokličkou a pečte ho v předehřáté troubě na 165 °C po dobu 90 minut. Upečené maso i se scezenou šťávou přendejte do pánve a zahřívejte ho ještě 2–3 minuty.
Putimský vepřový kotlet servírujte s brambory, bramborovou kaší, hranolky, rýží nebo těstovinami. Každou porci můžete ozdobit rajčaty a petrželkou.
Poznámka: Před servírováním z masa vyndejte párátka.
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Zdroj receptu: Dnes Vaří Děda
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato