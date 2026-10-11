Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zapomenutý nápoj ze starého chleba se vrací: kvas se rozjede během pár hodin, litr vyjde zhruba na deset korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stačí na něj voda, cukr, lžička kvásku a okoralý krajíc, žádná zrna ani čajová houba. Domácí várka má jen jeden háček, na který pamatuje etiketa kupovaných lahví: obsah alkoholu.
Zapomenutý nápoj ze starého chleba se vrací: kvas se rozjede během pár hodin, litr vyjde zhruba na deset korun

Zapomenutý nápoj ze starého chleba se vrací: kvas se rozjede během pár hodin, litr vyjde zhruba na deset korun

Zdroj: Foto: Jason Rogers - licence CC BY 2.0
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 11.10.2026 00:17

Reklama
Další články z Centrum Extra: Věda
Alzheimera může brzdit zásah mimo mozek. Myši s uzavřenou cestou pro T buňky měly v centrech paměti o 40 % víc tkáně
Alzheimera může brzdit zásah mimo mozek. Myši s uzavřenou cestou pro T buňky měly v centrech paměti o 40 % víc tkáně
Vitrína, kterou lidé po revoluci vozili na sběrný dvůr, se vrací. Hledání poliček na drobnosti vyletělo o 852 %
Vitrína, kterou lidé po revoluci vozili na sběrný dvůr, se vrací. Hledání poliček na drobnosti vyletělo o 852 %

Prosklená vitrína z obýváku prarodičů znovu míří do bytů. Místo nedotčených servisů v ní dnes stojí věci s...

Zemětřesení a vlna pohřbily faraonský přístav Thonis-Herakleion. Pod třemi metry jílu teď potápěči našli chrámový poklad
Zemětřesení a vlna pohřbily faraonský přístav Thonis-Herakleion. Pod třemi metry jílu teď potápěči našli chrámový poklad

Stříbrné nádoby na úlitby, zlaté šperky a flakony z alabastru ležely v pokladnici chrámu, kde si faraoni...

Na Islandu pršelo, ve Španělsku měli sto sekund. Tým z brněnského VUT zachytil koronální díru teprve podruhé
Na Islandu pršelo, ve Španělsku měli sto sekund. Tým z brněnského VUT zachytil koronální díru teprve podruhé

Na novém snímku sluneční koróny je tmavé místo, ze kterého do vesmíru uniká rychlý sluneční vítr. Na...

Levná Tesla z americké aukce může být past. Před dovozem prověřte baterii i to, co nehoda udělala s elektronikou
Levná Tesla z americké aukce může být past. Před dovozem prověřte baterii i to, co nehoda udělala s elektronikou

Americký trh s ojetými elektromobily nabízí široký výběr modelů, ročníků i výbav. Výsledná částka za...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Věda
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.