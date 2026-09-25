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Zapomenutý klenot Netflixu si až teď získává diváky. Krimi seriál s Judem Lawem nabízí pořádně temnou podívanou

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Nominace na prestižní ceny, hvězdné obsazení a zajímavý námět. Start na Netflixu měl pomalejší, ale své diváky si postupně získal a nabíral na popularitě. Černý králík (Black Rabbit) letos na největším televizním večeru neproměnil ani jednu nominaci na cenu Emmy, jeho příběh tím ale rozhodně nekončí
Zapomenutý klenot Netflixu si až teď získává diváky. Krimi seriál s Judem Lawem nabízí pořádně temnou podívanou

Zapomenutý klenot Netflixu si až teď získává diváky. Krimi seriál s Judem Lawem nabízí pořádně temnou podívanou

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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