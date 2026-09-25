Zapomenutý klenot Netflixu si až teď získává diváky. Krimi seriál s Judem Lawem nabízí pořádně temnou podívanou

Osmidílná minisérie
Černý králík nabízí vše, co by diváky mohlo opravdu bavit – honosný podnik uprostřed New Yorku, dva bratry, kteří se po letech znovu potkají, a svět plný peněz, drog a lidí, kterým rozhodně nechcete dlužit. Co začíná jako zdánlivě nevinné shledání sourozenců, se s každým dílem mění ve větší a větší chaos.
A teď čísla. Černý králík odstartoval v září minulého roku na Netflixu se 6,6 milionu zhlédnutí a hned první týden se zařadil na druhé místo mezi nejsledovanějšími anglicky mluvenými seriály. O týden později si polepšil na 7 milionů. Na
Rotten Tomatoes má od diváků hodnocení 80 % a Jude Law si za svůj výkon vysloužil nominaci na Zlatý glóbus. K tomu se přisypalo sedm nominací na Emmy a další ocenění pro Jasona Batemana. Pokud jste tuhle pecku ještě neviděli, určitě byste to měli napravit. Foto: Netflix Dva bratři, jeden podnik a pořádný problém
V centru příběhu stojí Jake a Vince Friedkenovi. Zatímco Jake (Jude Law) vybudoval luxusní podnik Black Rabbit a snaží se ho dostat mezi nejvyhlášenější místa v New Yorku, jeho bratr Vince (Jason Bateman) se po delší době vrací zpátky do města. Na krku má dluhy a kupu problémů, které nejsou jen nezaplacenou složenkou za plyn. I přesto ho Jake přivítá zpět ve svém životě, a otevírá tak brány všemu, co může ohrozit to, co za poslední roky vybudoval. A právě vztah dvou bratrů si pro sebe krade většinu seriálu. Jake není ten hodný a Vince ten špatný. Oba mají spoustu chyb, oběma o něco jde a jsou ochotni kvůli tomu zajít tak daleko, jak jen bude potřeba.
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A právě kolem tohoto vztahu se v pozadí rozjíždí další velká hra. Black Rabbit totiž není obyčejný bar, kam si večer zajdete na drink, ale místo, kam chodí lidé, s nimiž si není radno zahrávat. Čím víc se Jake snaží udržet svůj pečlivě vybudovaný svět pohromadě, tím víc se mu začíná rozpadat pod rukama.
Foto: Netflix Law a Bateman v trošku jiné poloze
Jude Law si roli Jakea evidentně užívá. Je charismatický, sebevědomý a přesně ten typ člověka, kterému věříte, že dokáže z něčeho obyčejného vybudovat jedno z nejžádanějších míst ve městě. Jenže pod naleštěným povrchem je někdo, kdo rozhodně nemá všechno pod kontrolou.
Jason Bateman je naopak jako Vince trochu jinde, než jsme u něj možná zvyklí. Po
Ozarku už sice víme, že zvládne i podstatně temnější polohu, ale tady se do popředí dostává chaos a napředvídatelnost. Vince je chodící problém a Bateman přesně ví, kdy ho nechat působit jako sympatického smolaře a kdy ukázat, že za jeho úsměvem se může skrývat pořádný průšvih. A Bateman tentokrát nezůstal jen před kamerou. První dvě epizody také sám režíroval. Foto: Netflix Diváci si ho oblíbili víc než kritici
Diváci jsou k Černému králíkovi výrazně shovívavější než recenzenti. Na Rotten Tomatoes má seriál od kritiků 66 %, zatímco diváci ho hodnotí 80 %. Na
ČSFD se hodnocení zastavilo na 72 %.
Kritici seriálu často vyčítají, že se snaží nacpat příliš mnoho věcí do osmi epizod. Vedle hlavního příběhu přidává další postavy, vztahy, kriminální linky a problémy, kvůli kterým se prostřední část začne zbytečně táhnout.
Variety dokonce označuje právě střed série za její nejslabší část, kterou z průměrného hodnocení zachrání závěrečné epizody, jež mají spád.
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Diváci především chválí chemii mezi Judem Lawem a Jasonem Batemanem, jejich komplikovaný vztah, atmosféru a její postupné houstnutí. Zároveň přiznávají, že seriál není bez chyb, ale právě dvojice hlavních představitelů je přiměla dokoukat až do konce.
Foto: Netflix Zdroje: Netflix Tudum, ScreenRant, Variety, Rottentomatoes, ČSFD