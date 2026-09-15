Zapomenuté návyky našich předků se vracejí kvůli drahému vytápění. Čechům mohou během zimy ušetřit nemalé peníze

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Zapomenuté návyky našich předků se vracejí kvůli drahému vytápění. Čechům mohou během zimy ušetřit nemalé penízePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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V dnešní době, kdy je energetická krize, je třeba umět topit tak, aby to nikoho finančně nezruinovalo. Pořád ale existují tací, kteří neví, jak si s vytápěním poradit bez větších výdajů.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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