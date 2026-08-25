Zapomenutá pravidla správného mražení potravin mohou mít vážné následky. Jediná chyba někdy způsobí otravu celé rodiny

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Zapomenutá pravidla správného mražení potravin mohou mít vážné následky. Jediná chyba někdy způsobí otravu celé rodinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Při zamrazování potravin byste měli být velmi opatrní. Některé produkty totiž do mrazáku vůbec nepatří a jiné se mohou zkazit již po prvním měsíci.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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