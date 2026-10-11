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Zapomenutá dvousetkoruna s Komenským se vydražila za 460 tisíc. Poznáte ji proti světlu podle nápisu o Zairu

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Dennívýzva
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Do papíru první bankovky samostatné české měny se při výrobě omylem dostal ochranný proužek objednaný pro africkou zemi. Většinu vadných kusů stihli zničit, několik desítek se jich ale dostalo do oběhu a mohou se dodnes skrývat v domácích sbírkách.
Zapomenutá dvousetkoruna s Komenským se vydražila za 460 tisíc. Poznáte ji proti světlu podle nápisu o Zairu

Zapomenutá dvousetkoruna s Komenským se vydražila za 460 tisíc. Poznáte ji proti světlu podle nápisu o Zairu

Zdroj: Foto: Jirka303 - licence CC0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 22:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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