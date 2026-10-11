Zapomenutá dvousetkoruna s Komenským se vydražila za 460 tisíc. Poznáte ji proti světlu podle nápisu o Zairu

Běžná dvousetkoruna vzoru 1993 má v ochranném proužku drobný text „200 Kčs“ nebo „200 Kč“. U vzácné varianty se v proužku opakuje francouzský nápis „REPUBLIQUE DU ZAIRE“. Proužek se ukáže, když bankovku podržíte proti světlu, a který z obou textů nese, poznáte během několika vteřin. Česká národní banka přitom upozorňuje i na lidi, kteří v proužku vidí něco, co tam není.
Za chybou stojí papírna, která zároveň vyráběla papír pro Zaire
Dvousetkoruna s Komenským šla mezi lidi 8. února 1993, pět týdnů po rozdělení Československa. Byla to vůbec první bankovka koruny české, kterou veřejnost dostala do rukou. Papír pro ni dodávala zahraniční specializovaná papírna, která ve stejné době plnila zakázku pro tehdejší Zaire. Do části archů se omylem dostal ochranný proužek určený pro africkou objednávku. K chybě tedy došlo ještě před tiskem, a to v jednom z hlavních zabezpečovacích prvků.
Státní tiskárna cenin a Česká národní banka zachytily většinu vadných kusů a nechaly je skartovat. Do oběhu se dostal jen zlomek. Odborníci odhadují počet dochovaných exemplářů na nižší desítky, podle některých zdrojů je jich méně než sto.
Katalog papírových platidel řadí zairskou dvousetkorunu do sérií A 01 až A 09. Nejčastěji nese číslování v rozmezí 261xxx až 262xxx.
Poslední dvě aukce skončily pod cenou z roku 2019
První doložený prodej proběhl 7. prosince 2019, kdy aukční dům AUREA vydražil zairskou dvousetkorunu za 408 000 Kč. Nejvyšší příklep, 460 000 Kč, padl 18. listopadu 2023 u Bankovky.com. Prodávaný kus měl nejlepší stupeň zachovalosti 1.
V médiích se objevila i částka 552 000 Kč. Patří ke stejnému prodeji, jen je k ní připočtená dvacetiprocentní přirážka, kterou podle dražebního řádu Bankovky.com platí kupující. Ten tedy zaplatil přes půl milionu, příklep činil 460 000 Kč.
V roce 2025 se prodaly další dva kusy. AUREA vydražila 24. května jeden za 320 000 Kč, Bankovky.com pak 22. listopadu kus ve stupni zachovalosti 2 s minusem za 340 000 Kč. Obě částky jsou nižší než výsledek z roku 2019, takže o rostoucích cenách se mluvit nedá. Čtyři aukce za šest let ukazují spíš trvalý zájem s příklepy mezi třetinou a necelou polovinou milionu.
Katalog uvádí orientační ceny od 220 000 Kč za stupeň zachovalosti 2 až po 900 000 Kč za neobíhaný kus. Horní hranice je téměř dvojnásobkem nejvyššího příklepu a žádný doložený prodej se k ní zatím ani nepřiblížil. Z tuzemských chybotisků dosáhla vyšší ceny například koruna z roku 1919 s chybným datem „5. dubna 1919“, která u Bankovky.com vynesla 660 000 Kč.
Pětka místo dvojky v proužku je podle ČNB jen zdání
Celá kontrola spočívá v tom, že bankovku podržíte proti lampě nebo oknu. V papíru se objeví souvislý ochranný proužek a v něm buď obvyklý text s nominální hodnotou, nebo francouzský nápis odkazující na Zaire.
Česká národní banka upozorňuje na častý omyl. Text v běžném proužku se čte střídavě z obou stran, a tak si laik snadno namluví, že dvojka vypadá jako pětka nebo že vidí cizí písmena. Takový dojem nic neznamená. O vzácné variantě rozhoduje jedině přítomnost nápisu „REPUBLIQUE DU ZAIRE“.
Bez prosvícení se dá aspoň předběžně vytřídit, které bankovky má smysl zkoumat. Hledaný kus nese letopočet 1993 a patří do prvních tiskových sérií.
Kam bankovku odnést, aby za ni majitel nedostal jen nominál
Nejhorší, co může majitel zairské dvousetkoruny udělat, je vyměnit ji v bance. Za kus, který na aukcích vynáší statisíce, by dostal dvě stě korun.
Posudek, zařazení do katalogu i prodej se zaručenou pravostí nabízejí zavedené aukční domy, mezi něž patří AUREA, Bankovky.com, Burda Auction nebo Macho & Chlapovič. Jejich přirážka je předem známá. Anonymní internetový bazar je u bankovky v hodnotě stovek tisíc riskantní pro prodávajícího i kupujícího, protože žádný z nich nemá jistotu, s kým jedná.
Platnost dvousetkorun vzoru 1993 skončila 31. ledna 2007. Česká národní banka je dál mění za 200 Kč na svých pracovištích v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě, a to bez časového omezení až do odvolání. Komerční banky tyto bankovky od 1. července 2024 nevyměňují.