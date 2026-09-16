Zapomenutá cena 11. září 2001: Proč USA zrušily F-22 Raptor a postavily Littoral Combat Ship

Ráno 11. září 2001 změnilo nejen americkou zahraniční politiku, ale i směřování celého vojensko-průmyslového komplexu Spojených států.
Během několika měsíců se priority Pentagonu přesunuly od přípravy na konflikt s velmocemi k boji proti terorismu a takzvaným darebáckým státům.
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Tato změna zasáhla i probíhající zbrojní programy. Nejviditelněji stíhačku F-22 Raptor a projekt Littoral Combat Ship (LCS), a důsledky řeší Spojené státy dodnes.
11. září 2001: Den, který přepsal vojenské plánování
Než teroristické útoky změnily status quo, administrativa
George W. Bushe se prvních osm měsíců svého působení soustředila na soupeření mezi velmocemi. Po 11. září se ale těžiště americké strategie přesunulo k přesvědčení, že hlavní hrozbou je propojení teroristických organizací a takzvaných „rogue states“ disponujících zbraněmi hromadného ničení.
Tento posun vedl k invazím do Afghánistánu a Iráku a ke dvacetileté snaze z obou konfliktů vycouvat.
F-22 Raptor: Stíhačka pro válku, která nepřišla
Program Advanced Tactical Fighter, z něhož F-22 Raptor vzešel, se datuje do počátku 80. let a měl reagovat na očekávaný vývoj sovětských stíhaček a protivzdušné obrany.
Raptor měl nahradit stroje F-15 Eagle jako nepřekonatelná stíhačka vzdušné nadvlády. F-22, U.S. Air Force photo by Staff Sgt. James Richardson, Public Domain
F-22 Raptor ve zkratce: Jednomístná, dvoumotorová stealth stíhačka pro získání vzdušné nadvlády Dva motory Pratt & Whitney F119 s vektorováním tahu Schopnost supercruise bez přídavného spalování První let prototypu YF-22: 29. září 1990, vstup do služby v prosinci 2005
Americké letectvo původně plánovalo pořídit 750 kusů. Rozpad Sovětského svazu v roce 1991 ale odstranil hrozbu, pro kterou byl stroj navržen, a plánovaný počet se postupně snižoval. Nejprve na 648, 442 a posléze na 339 kusů.
Zásadní ránu ale zasadily až války v Iráku a Afghánistánu. Americké letectvo nedokázalo obhájit potřebu drahé stíhačky vzdušné nadvlády proti povstalcům bez letectva a moderní protivzdušné obrany. V roce 2009 ministr obrany Robert Gates rozhodl o definitivním
zastavení výroby na 187 provozních strojích (celkem bylo vyrobeno 195 letadel včetně zkušebních kusů).
Podle údajů amerického Government Accountability Office dosáhly celkové náklady programu přibližně 66,7 miliardy dolarů, což při zkráceném počtu vyrobených strojů znamená přibližně 357 milionů dolarů na jeden kus.
Linka v georgijské Marietě byla následně zrušena a specializované nástroje uskladněny. Obnovení výroby Raptoru by si podle odhadů vyžádalo
přes 50 miliard dolarů. Programy F-47 a F/A-XX teprve po mnoha letech pomáhají chybnou strategii vzniklou po 9/11 řešit. Littoral Combat Ship: Loď, která hledala válku
Zatímco letectvo omezovalo drahý stroj, kterému chyběla role v boji proti terorismu, americké námořnictvo řešilo opačný problém jak obhájit svou relevanci
ve válce, kterou vedly především pozemní síly a speciální jednotky. Odpovědí se stal program Littoral Combat Ship, malá, rychlá a modulární loď určená pro operace v pobřežních vodách.
Program LCS ve zkratce: Dvě konkurenční třídy: ocelové klasické lodě Freedom (Lockheed Martin) a hliníkové trimarany Independence (Austal USA) Rychlost až 44–47 uzlů, posádka zredukovaná díky automatizaci na přibližně 40 osob Koncept výměnných modulárních „mission packages“ pro různé role (protiponorková, protiminová, protipovrchová válka) Původní odhad ceny kolem 220 milionů dolarů za kus
Realita se od původního záměru výrazně lišila.
Náklady na stavbu vzrostly na 500 až 600 milionů dolarů za loď a podle některých odhadů celkové náklady programu přesáhly 30 miliard dolarů. USS Freedom, By Mass Communication Specialist 1st Class James R. Evans, Public Domain
Obě třídy navíc trápily vážné technické problémy, kdy třída Freedom trpěla opakovanými selhání převodovky, třída Independence
praskání hliníkového trupu a koroze. Koncept vyměnitelných modulů se navíc ukázal jako prakticky nefunkční a americké námořnictvo od něj postupně ustoupilo.
Z lodi, jež měla sloužit jako flexibilní nástroj pro nejrůznější mise, stal symbol jednoho z nejnákladnějších pořizovacích selhání amerického námořnictva.
VIDEO Armáda a námořní pěchota: Ztracené dekády
Dvacet pět let po útocích na New York a Washington zůstává jejich dopad na americké pořizovací programy varovným příkladem toho,
jak rychle může bezpečnostní šok přesměrovat dlouhodobé investiční plány armády. Dopad 11. září ale nezůstal omezen na letectvo a námořnictvo. Plány americké armády a námořní pěchoty na modernizaci byly rovněž kompletně přeorganizovány ve prospěch specializované výbavy pro boj proti povstalcům.
Obě složky nyní už roky obnovují své dovednosti pro konvenční, vysoce intenzivní boj, které byly za cenu soustředění na protiteroristické operace zanedbány.
Z pohledu s odstupem čtvrt století lze rozhodnutí přeorientovat americkou strategii na boj proti terorismu označit za analyticky spornou volbu, k níž dnes dochází většina odborníků na zahraniční politiku.
Invaze do Afghánistánu měla podle části analytiků racionální opodstatnění v reakci na útoky,
invaze do Iráku jej postrádala a nenalezení zbraní hromadného ničení, které mělo být jejím oficiálním důvodem, přispělo k dlouhodobému poklesu důvěry veřejnosti v americké instituce.
Z pohledu vojenské techniky zanechaly obě dekády trvalou stopu na schopnostech americké armády, letectva i námořnictva.
Zkrácený program F-22 znamená, že USA disponují jen omezeným počtem strojů páté generace pro případný konflikt s jinou velmocí, zatímco flotila LCS je dnes částečně předčasně vyřazována z provozu, aniž by naplnila roli, pro kterou byla navržena.
Zdroj:
19fortyfive, Naval Technology, National Security Journal Autor/Licence fotografie: F-22, U.S. Air Force photo by Staff Sgt. James Richardson, Public Domain