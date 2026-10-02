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Zapomeňte na vysušené jablečné štrúdly – tento vyhlášený koláč s jogurtem a mandlemi si zamiluje celá rodina. Za 15 minut je v troubě

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Nechte ve svých ústech rozplynout nadýchaný litý koláč s jablky a řeckým jogurtem. Nádherně voní a úžasně kombinuje jemné těsto s křupavými mandlemi na povrchu.
Zapomeňte na vysušené jablečné štrúdly – tento vyhlášený koláč s jogurtem a mandlemi si zamiluje celá rodina. Za 15 minut je v troubě

Zapomeňte na vysušené jablečné štrúdly – tento vyhlášený koláč s jogurtem a mandlemi si zamiluje celá rodina. Za 15 minut je v troubě

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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