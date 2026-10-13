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Zapomeňte na vysekané kulturisty. Gladiátoři jedli obilné kaše a vypadali jako tučné koule

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V hollywoodských filmech mají gladiátoři perfektně vyrýsované svaly, jako by celý život jedli jen protein a chodili do fitka. Kosti z antického města ale naši představu o římských zápasnících nabourávají.
Zapomeňte na vysekané kulturisty. Gladiátoři jedli obilné kaše a vypadali jako tučné koule

Zapomeňte na vysekané kulturisty. Gladiátoři jedli obilné kaše a vypadali jako tučné koule

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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