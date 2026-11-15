Zapomeňte na vajíčkovou i česnekovou. Tato pomazánka ze sušených hub strčí obě s přehledem do kapsy – je doslova boží

Podzimní houbaření má své kouzlo, ale stejně příjemné je otevřít uprostřed zimy sklenici s usušenými úlovky. Vůně okamžitě připomene les, mokré listí a chvíle strávené hledáním hříbků v mechu. Většina z nás si takové zásoby schovává na vánočního kubu nebo do bramboračky. Houbová pomazánka se sýrem je trochu jiný způsob, jak si jejich chuť vychutnat. Hodí se i na večery, kdy nemáte náladu na velké vaření, ale obyčejný chleba se šunkou vás už omrzel.
Sušení hub patří k nejstarším způsobům jejich uchovávání. Naši předkové je navlékali na nitě nebo rozkládali na síta, aby měli zásoby i na měsíce, kdy v lese nic nerostlo. Při sušení houby ztrácejí většinu vody, jejich chuť se však koncentruje. Právě proto dokáže i malé množství dodat jídlu výrazné aroma. Zvlášť ceněné jsou sušené pravé hřiby, které mají příjemnou vůni a po namočení si zachovávají typickou chuť.
Na pomazánku můžete použít také směs sušených lesních hub, kterou máte doma. Smetanový sýr jejich výraznost příjemně zjemní, aniž by přehlušil chuť ostatních přísad. Pokud máte rádi hrubší strukturu, ponechte v pomazánce drobné kousky hub. Na pečivu pak působí mnohem zajímavěji než dokonale hladký krém.
Nejlépe chutná na krajíci kváskového chleba, topince nebo lehce opečené bagetě. K výraznější chuti se hodí kyselá okurka, nakládaná cibulka či několik lístků čerstvé petrželky. Pro slavnostnější pohoštění ji můžete nabídnout na malých topinkách, které se snadno podávají i při posezení s přáteli.
Sušené houby vložte do větší misky a zalijte je přibližně 400 ml vody tak, aby byly zcela ponořené. Nechte je namáčet 6–8 hodin, nejlépe přes noc v lednici. Během této doby změknou a uvolní do vody část své chuti a vůně.
Namočené houby přendejte i s tekutinou do hrnce. Vodu podle potřeby přeceďte přes jemné sítko, abyste odstranili případné nečistoty a písek. Houby vařte na mírném ohni přibližně 20–25 minut, dokud nebudou měkké. Poté je sceďte, ale několik lžic vývaru si ponechte na případné zjemnění pomazánky.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na drobné kostičky. Na pánvi rozehřejte 2 lžíce másla a cibuli opékejte na středním plameni přibližně 5–7 minut, dokud nezesklovatí a nezačne lehce zlátnout. Během opékání ji pravidelně míchejte, aby se nepřipálila.
Uvařené houby nakrájejte na malé kousky a přidejte je k opečené cibuli. Společně je opékejte přibližně 3–5 minut, aby se odpařila přebytečná tekutina a chutě se propojily. Směs občas promíchejte a poté pánev odstavte z plotny. Nechte ji vychladnout na pokojovou teplotu.
Vychladlou houbovou směs přendejte do mísy a přidejte smetanový sýr. Vmíchejte nasekanou petrželku, sůl a čerstvě mletý černý pepř. Vše důkladně promíchejte vidličkou nebo krátce rozmixujte tyčovým mixérem, aby v pomazánce zůstaly drobné kousky hub. Pokud bude příliš hustá, přidejte 1–2 lžíce odloženého houbového vývaru.
Hotovou pomazánku podle potřeby ještě dochuťte a podávejte na čerstvém kváskovém chlebu, topinkách nebo opečené bagetě. Pro výraznější chuť ji můžete doplnit nakládanou cibulkou nebo kyselou okurkou. Nespotřebovanou pomazánku uložte do uzavíratelné nádoby v lednici a spotřebujte nejlépe do 2 dnů.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová