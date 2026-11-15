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Zapomeňte na vajíčkovou i česnekovou. Tato pomazánka ze sušených hub strčí obě s přehledem do kapsy – je doslova boží

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Sušené houby nemusíte používat jen do polévky nebo omáčky. Stačí pár dalších surovin a na stole máte dobrotu, po které se při večeři jen zapráší.
Zapomeňte na vajíčkovou i česnekovou. Tato pomazánka ze sušených hub strčí obě s přehledem do kapsy – je doslova boží

Zapomeňte na vajíčkovou i česnekovou. Tato pomazánka ze sušených hub strčí obě s přehledem do kapsy – je doslova boží

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 05:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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